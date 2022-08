Sfumature da favola: è il momento della sponge bobbing nail art

P rova anche tu la sponge bobbing nail art, la manicure perfetta per avere unghie da favola e sfoggiare sfumature di colore da sogno

Voglia di sognare e di rendere le proprie mani un concentrato di sfumature colorate dall’effetto armonioso e super elegante? Allora la risposta che stai cercando è solo una, e si chiama sponge bobbing nail art. O molto più semplicemente una manicure che si esegue con l’utilizzo di una spugna e di tanta, tanta creatività.

Perché si, la sponge bobbing nail art non è altro che una spugnatura sulle unghie. Che grazie a questa tecnica decorativa originale e semplice da attuare si riempiono di bellissime sfumature di colore. Ma come si esegue esattamente la sponge bobbing nail art? Anche se, visto il nome, potrebbe sembrare una tecnica difficilissima, in realtà non lo è per nulla. Basta dotarsi dei prodotti e degli strumenti giusti e di un po’ di manualità.

Per prima cosa, quindi, è bene munirsi di una spugna preferibilmente di gomma piuma. Ma anche di una buona dose di smalti colorati (meglio avere la massima scelta per un risultato esclusivo e super originale) e di uno smalto trasparente da applicare al termine del lavoro.

Bene, ora che hai tutto con te e a portata di mano puoi dare il via alla tua sponge bobbing nail art. Per prima cosa, quindi, dovrai scegliere lo smalto che vuoi utilizzare, mettendone una goccia su un cartoncino. A questo punto dovrai poggiare sul colore la tua spugna in modo da scaricarne il tono e ottenere una sfumatura più leggera. Una volta fatto dovrai utilizzare la tua spugna picchettandola sull’unghia per intero o sulla porzione della stessa che desideri colorare.

Se il tuo intento è quello di creare un arcobaleno di colori o un motivo preciso in cui sono presenti diverse tonalità di smalto, poi, quello che dovrai fare è semplicemente replicare la procedura inziale per tutti i colori che vuoi avere sulle tue unghie. Picchiettando di volta in volta la spugnetta sulle unghie e creando delle sfumature e stratificazioni davvero eccezionali e assolutamente inimitabili.

In più, se il coraggio e la voglia di osare non ti manca, puoi provare a creare dei piccoli disegni o motivi a contrasto con un pennellino direttamente sull’unghia. Impreziosendo la tua sponge bobbing nail art con carattere e uno stile unico e super personale.

Una tecnica originale, super estiva e facile da replicare. Che ti garantirà di sfoggiare una manicure da favola, come appena uscita da un altro mondo. Che saprà incantare chiunque a ogni movimento delle tue preziosissime mani.