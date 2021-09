A d ogni segno zodiacale corrisponde una nail art estiva ad hoc. Scopri che tipo di manicure sfoggiare seguendo le stelle.

In estate a farla da padrone sono i colori e l’allegria e anche per questo ogni aspetto del beauty si fa più divertente. Non fa eccezione tutto ciò che riguarda le unghie, che nei mesi più caldi diventano tele da dipingere in quanti più modi possibili. Se sei indecisa sul tipo di manicure da sfoggiare potresti chiedere aiuto alle stelle. Già perché, così come avviene con il make up, anche per la nail art, ne esiste una ad hoc per ogni segno zodiacale.

Eccoti qualche ispirazione da cui puoi attingere.

Segni di terra

I segni di terra sono Toro, che spetta alle nate tra il 21 aprile e il 20 maggio; Vergine, tra il 23 agosto e il 22 settembre e Capricorno, tra il 22 dicembre - 20 gennaio.

Toro

Le ragazze del segno del Toro sono toste e con i piedi ben piantati a terra. A primo impatto possono sembrare dure ma la loro corazza nasconde lealtà, gentilezza e un grande bisogno di affetto.

I colori adatti alla loro manicure sono quelli della terra e del cioccolato, quindi tutte le sfumature di marrone.

Vergine

Questo segno invece, si riconosce per la sua precisione e puntigliosità. Non lascia nulla al caso e raramente improvvisa. Le sue mani sono estremamente curate e la manicure perfetta per la ragazza Vergine è la French, un classico che non passa mai di moda e che la fa sentire sempre in ordine.

Capricorno

La caratteristica di spicco dei Capricorno è la grande ambizione, unita a una dedizione al lavoro difficilmente eguagliabile. Sembra non si divertano mai ma non è così, semplicemente fanno loro il motto prima il dovere e poi il piacere.

La manicure che li rappresenta abbraccia tutte le sfumature del rosa, un nuance chic ma che può trasformarsi in super funny semplicemente aggiungendo qualche dettaglio.

Segni di fuoco

I segni di fuoco sono Ariete, che riguarda le nate dal 21 Marzo al 20 Aprile; Leone, dal 23 luglio al 22 agosto e Sagittario dal 22 novembre al 21 dicembre.

Ariete

Essere dell’Ariete significa avere energia e dinamismo da vendere. Se appartieni a questo segno il colore perfetto per la tua manicure è un giallo acceso. Che ne dici di questa versione super estiva ricca di limoni?

Leone

Il Leone è il segno più passionale dell’intero zodiaco. Carismatico e ammaliante, ama attirare ogni attenzione su di sé.

Le sue unghie, quindi, non possono che essere rosso fuoco. La versione estiva più cool? Quella che ricorda una succosa anguria.

Sagittario

Le persone che per nascita hanno in dote questo segno sono positive ed estroverse. Docili, vanno d’accordo con tutti e hanno un grande spirito di avventura e una passione sfrenata per i viaggi.

La nail art perfetta per loro, quindi, è ispirata alla natura.

Segni d’aria

I segni d’aria sono Gemelli, dei nati dal 21 maggio al 21 giugno; Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre e Acquario, dal 21 gennaio al 19 febbraio.

Gemelli

Il carattere dei Gemelli è uno dei più tosti. Il fatto di essere un segno doppio, infatti, fa si che la personalità lo sia altrettanto e l’umore spesso ballerino.

La manicure perfetta, quindi, è quella che gioca sui contrasti cromatici.

Bilancia

Le persone di questo segno raramente litigano perché una delle loro caratteristiche più spiccate è la diplomazia e la voglia di evitare il più possibile ogni scontro. Armonia e socialità sono alla base del loro vivere sereno, possibilmente in coppia.

La manicure adatta, quindi, ne rispecchia l’allure zen e predilige colori soft, ai quali dare una sferzata di energia con qualche bagliore, ma senza esagerare.

Acquario

Le ragazze Acquario amano ritagliarsi spazi tutti per loro e non è raro che a una serata in discoteca ne preferiscano una a casa in compagnia di un buon libro.

Allo stesso tempo però sono estremamente curiose e anticonformiste, amano prendere le regole e stravolgerle. Se appartieni a questo segno quindi, che ne dici di una French manicure super colorata?

Segni d’acqua

I segni d’acqua sono Cancro, che spetta alle nate tra il 22 giugno e il 22 luglio; Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre e Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo.

Cancro

Le ragazze cancerine sono estremamente romantiche e hanno uno spiccato senso della famiglia. Complesse, misteriose e tenaci, la manicure adatta a loro è delicata ma allo stesso tempo visibile.

Scorpione

La donna Scorpione è tutta d’un pezzo. Arguta e intelligente, ama attirare l’attenzione su di sé ma non per vanità, piuttosto per un grande desiderio di farsi conoscere dagli altri.

La manicure perfetta per lei è black ma in estate si concede qualche variazione sul tema.

Pesci

Generalmente timide, le persone nate sotto il segno dei Pesci amano svelarsi poco per volta, senza imporre la loro presenza sugli altri.

Quando però si sentono a loro agio diventano immediatamente socievoli, presenti e amano dispensare consigli agli altri.

La manicure dei loro sogni ricorda le onde del mare.