L e unghie d'autunno hanno bisogno di un boost di benessere: i migliori rimedi naturali per rinforzarle e renderle bellissime.

L’estate è ormai un vago ricordo e con l’arrivo dei primi freddi è arrivato il momento di concedersi nuove coccole beauty. In particolare per le unghie che d’autunno tendono a sfaldarsi e indebolirsi. Meglio dunque correre ai ripari con rimedi naturali semplici ed efficaci.

Le unghie d’autunno, fragili e bisognose di coccole

Gli sbalzi di temperatura, una dieta sbagliata e lo stress causato dal cambio di stagione spesso finiscono per causare danni alle nostre mani e ai piedi. Se durante la stagione calda ci siamo concesse gel, smalti colorati e trattamenti particolari, con la caduta delle prime foglie è d'obbligo regalare alle unghie d’autunno qualche cura extra. Esistono infatti tanti rimedi green per idratarle e nutrirle, regalando un aspetto forte, sano e resistente. Una manicure ben fatta, d’altronde è un ottimo biglietto da visita, che dona alle mani fascino e stile. Per questo al primo segnale che qualcosa non va, meglio correre subito ai ripari.

Come prevenire le unghie fragili

Una buona beauty routine, non solo per la pelle del viso, ma anche per le unghie, è essenziale per evitare che si sfaldino o possano diventare fragili. Esistono infatti alcune buone abitudini che ci consentono di prendercene cura, preservandole dalla debolezza.

Idratazione - Idratare le mani è fondamentale, soprattutto quando le temperature iniziano ad abbassarsi e ci troviamo ad affrontare gli sbalzi termici fra l’esterno e i locali riscaldati. La crema mani non va mai dimenticata. Deve essere nutriente e ricca, con ingredienti green come l’olio di oliva oppure quello di ricino, ma anche il burro di karitè e l’aloe vera. Il prodotto va applicato sulle mani, facendo attenzione a nutrire soprattutto unghie, cuticole e tutta la zona intorno.

Protezione - Proteggere le unghie è d'obbligo in ogni occasione, soprattutto in autunno. Prima di mettere lo smalto, ad esempio, andrebbe applicata sempre una buona base protettiva. Anche la qualità dei prodotti incide molto sulla salute delle unghie, che vanno sempre trattate con delicatezza, evitando solventi chimici. Dopo un'estate all'insegna di smalti colorati e gel, sarebbe inoltre il caso di fare una piccola pausa. Il consiglio? Meglio applicare solamente lo smalto trasparente oppure nude, con proprietà indurenti, ma in grado di dare respiro all'unghia.

Alimentazione - Una dieta sana ed equilibrata equivale a un organismo in forma e a unghie forti. Per questo l'alimentazione, quando si parla di nails beauty routine, non va mai trascurata. Lo zinco, ad esempio, migliora la sintesi della cheratina, un indurente naturale, e si può trovare nella frutta secca. Largo spazio dunque a mandorle, noci e nocciole, da abbinare ad alimenti ricchi di vitamine e sali minerali. In autunno la tavola si arricchisce anche con le verdure a foglia verde, fonte di calcio, vitamine A e C, e ferro. Spinaci, lattuga, broccoli e zucchine si possono accompagnare alla frutta di stagione, ricca di benefici.

I migliori rimedi naturali

La Natura ci offre un grande aiuto per creare rimedi beauty eccezionali. Le unghie d’autunno sono forti, lucide e bellissime grazie a impacchi naturali e maschere per mani super strong.

Maniluvio all’olio d’oliva

L’olio d’oliva è un rimedio naturale utilizzato da sempre per rinforzare le unghie. Per sfruttare tutti i suoi benefici basta davvero poco. Riempite una ciotola con questo nettare dorato, poi immergete la punta delle dita, lasciando in ammollo per circa quindici minuti. Ripetete l’operazione per una settimana: il risultato sarà strepitoso!

Maschera all’equiseto

L’equiseto è un potentissimo rimineralizzante per le unghie fragili. Per preparare una maschera super strong basterà mescolare insieme qualche goccia di estratto di equiseto e un po’ di argilla. Una volta ottenuta una pasta omogenea si potrà applicare sulle unghie e lasciare in posa sino a quando non si sarà seccato. Infine basterà sciacquare le mani con l’acqua tiepida.

Impacco al limone

Un altro amico delle unghie d’autunno è senza dubbio il limone, con proprietà rinforzanti e astringenti. Si può utilizzare in tanti modi: mescolandolo con l’argilla verde ventilata, lasciando in posa per dieci minuti, oppure unendolo all’olio extravergine d’oliva. Il risultato sarà un impacco miracoloso per unghie splendide.

Lozione rinforzante agli oli essenziali

Per rinforzare le unghie si può preparare un’ottima lozione da applicare su tutte le mani, più volte al giorno, con un massaggio beauty, rilassante ed efficace. Per preparare questa lozione di bellezza basterà mescolare in parti uguali olio di vinaccioli, olio di jojoba, olio essenziale di limone, olio essenziale di carota e olio essenziale di rosmarino. La miscela di oli va conservata in una bottiglia di vetro scuro e fatta riposare per almeno 24 ore prima di utilizzarla. Trascorso il tempo necessario si potrà sfruttare per fare dei massaggi rinforzanti alle unghie per circa un mese, tenendo la lozione sempre al riparo da luce e calore per conservare le sue proprietà benefiche. L'idea in più? Tenere la boccetta in borsa per un aiuto extra ogni volta che le unghie faranno i capricci!