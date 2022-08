Originale e mai fuori moda: la stencil nail art è un evergreen

V oglia di sfoggiare delle unghie sempre diverse, originali e che seguano il tuo mood del momento? Prova la stencil nail art e non potrai più farne a meno

Quando si parla di manicure e di come rendere originali le proprie unghie ogni regola vale. Così come vale ogni piccolo trucco o alleato di bellezza capace di trasformare le nostre mani in autentiche opere d’arte. Ecco perché la stencil nail art non passerà mai di moda ma anzi, si rinnova di anno in anno con motivi e decorazioni sempre nuove e diverse e che ti sarà impossibile non voler provare.

E questo è solo uno dei motivi per cui la stencil nail art è così amata. Oltre alla sua enorme versatilità, infatti, questa particolare nail art è anche semplicissima da realizzare. Dandoti la possibilità di cambiare stile a seconda del tuo umore o mood del giorno e ogni volta che avrai voglia di farlo. Ma cos’è esattamente la stancil nail art e come si crea?

Lo stencil non è altro che un foglio di diversi materiali (carta, metallo, plastica, ecc.) su cui sono disegnati vari motivi e decorazioni. Da quelli più semplici e minimal a quelli più elaborati, andando a soddisfare le esigenze e i desideri di tutti. Una volta scelto il motivo che si vuole ricreare sull’unghia, poi, non si deve fare altro che applicare il foglio e il motivo sulla parte e realizzare la decorazione. Ecco come.

Per prima cosa dovrai eseguire una manicure base, limando bene le unghie, eliminando le cuticole e applicando lo smalto che più preferisci per la tua nail art. Solitamente si utilizzano smalti neutri, nude, trasparenti o di colori non troppo forti, per permettere al disegno che verrà eseguito in seguito di risaltare maggiormente. Ma nulla ti vieta di creare contrasti di colore più particolari e decisi.

Una volta fatto dovrai applicare il tuo stencil sull’unghia e passare lo smalto in modo da ricreare il disegno o motivo desiderato sulla parte. Un po' come faresti con un trasferello. Per poi rifinire il tutto con uno smalti fissativo. Ovviamente questa è la tecnica più semplice, e che puoi fare anche a casa tua. Ma per realizzare la stencil nail art puoi affidarti anche alla tua professionista di fiducia che, grazie a varie tecniche e stencil di diversi materiali, potrà garantirti un risultato da dieci e lode in pochissimo tempo.

Sbizzarrendoti nella realizzazione di tantissime soluzioni diverse e creando una manicure sempre nuova, diversa e che rispecchi il tuo stato d’animo e il tuo stile.