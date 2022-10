Nera e ovale: la nail art di Chiara Ferragni è perfetta per l’autunno

L a nail art più cool dell'autunno? Quella di Chiara Ferragni, nera e ovale. Per un effetto super elegante ma dai tratti rock

La manicure più cool dell’autunno? Naturalmente quella di Chiara Ferragni, che sul suo seguitissimo profilo Instagram ha sfoggiato una nail art nera e ovale da lasciare letteralmente a bocca aperta. Una scelta semplice ma allo stesso tempo di sicuro effetto. Capace di valorizzare ancora di più il look total dark di Chiara ma senza eccedere. In un mix perfettamente calibrato di dettagli e di colore che la rendono elegante e allo stesso tempo super rock.

Insomma, uno stile da dieci e lode e una nail art dall’effetto wow assicurato e che non ti sarà per nulla difficile imitare. Aggiudicandoti a tua volta lo scettro di “regina della manicure autunnale”. Le cose importanti da tenere in considerazione, infatti, sono solo due: il colore e la forma della nail art di Chiara, ovvero nera e ovale.

Per il colore non c’è poi molto da dire, basta optare per uno smalto nero dal finish che preferisci, da applicare in modo omogeneo sulle unghie. Ottenendo un risultato super coprente e impeccabile. Per la forma, invece, è bene ricordare quali passaggi seguire, in modo che la tua manicure nera e ovale sia davvero perfetta e senza la minima “sbavatura”.

Per ottenere la forma ovale delle unghie di Chiara Ferragni, infatti, dovrai:

aggiustare la punta di ogni unghia con la limetta, delicatamente e andando ad arrotondare gli angoli, sia a destra che a sinistra. E avendo cura che, fino al punto in cui si curva, l’unghia sia ben dritta;

a questo punto dovrai sistemare le cuticole, ammorbidendole con un olio apposito e spingendole indietro con un bastoncino di legno di arancio;

da qui, utilizza pure il tuo top coat trasparente per creare la base della manicure. Poi lo smalto nero (opaco o lucido a seconda de tuoi gusti) e, infine ripassa il top coat per sigillare il tutto.

E la tua nail art nera e ovale è pronta per essere sfoggiata. Sia con un look total black come quello della Ferragni che con qualunque altra tipologia di outfit che deciderai di indossare. Valorizzando il tuo stile e la tua personalità con una sola passata di smalto.