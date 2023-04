Nail art primavera 2023: scopri i trend da provare

L a primavera parte dalle unghie, con nail art glamour e romantiche invitandoci a sperimentare con design e finish innovativi.

Probabilmente è ancora troppo presto per iniziare a fare il cambio di stagione nell'armadio, tuttavia l'arrivo della primavera comporta un vero e proprio risveglio dei sensi, il corpo reagisce alle nuove condizioni metereologiche, influenzando la psiche. Ci sentiamo più attive, abbiamo voglia abbandonare i freddi colori invernali in favore di shades e fantasie vivaci e brillanti.

Quindi perchè non iniziare dalle unghie?

La primavera porta con sé una vasta gamma di opzioni quando si parla di nail art. Che si tratti di forme geometriche, di fiori realistici o di effetti glossy, c'è sicuramente un design che soddisfa ogni gusto e stile. Sperimentare con diverse tecniche e materiali può essere divertente e stimolante, e può portare a risultati sorprendenti e innovativi. Mentre i tagli di capelli e il colore tornano all'era massimalista, la nail art si dirige nella direzione opposta, verso forme più eleganti e disegni sottili.

Blush nails

Ispirate al blush, il prodotto cosmetico utilizzato per donare un tocco di colore alle guance, questa nuova nail art si caratterizza per l'utilizzo di colori tenui, come il rosa o il pesca, per creare un effetto delicato e sfumato sulle unghie. Le blush nails sono perfette per chi cerca una nail art discreta ma elegante, che si adatti a diverse occasioni e outfit. La cosa più divertente? puoi ottenere un look coordinato con il make up, utilizzando tonalità simili di blush e di smalto.

Imitano la texture liscia e vaporosa tipica del velluto, con un pizzico di scintillio in più. Un'interpretazione super cool del trend cromato, che si adatta a tutti i colori. Il segreto per ricrearle? La combo fra un particolare smalto adatto per ricreare questa tecnica ed un magnete. Questo piccolo tool viene posto più volte al centro dell'unghia e spostato dal basso verso l'alto e lateralmente. In questo modo si andrà a replicare visivamente il finish tipico del velluto.

Flower Nails

Realistici o astratti, per questa primavera le nail art floreale vedono protagonisti rigogliosi bouquet di fiori selvatici con foglie, steli e petali dipinti a mano. I fiori possono disegnati con un pennellino o applicati con la tecnica della decalcomania per ricreare l'effetto di un giardino botanico a portata di mano. Per il colore puoi optare per shades vivaci e audaci, come il rosso, l'arancione o il giallo, oppure scegliere sfumature più delicate come il rosa, il viola o l'azzurro.

Unicorn Nails

Tonalità pastello iridescenti mixate a riflessi cangianti. Come la creatura mistica da cui prendono il nome, le unicorn nails sono colorate e ipnotiche. Non preoccupatevi: non vi stiamo dicendo di dipingere veri e propri unicorni sulle vostre unghie, al contrario, questa tendenza è tutta incentrata sul colore e sul finish cromato riflettente.

Y2K Nails

L'estetica Y2K è di nuovo di gran tendenza, quindi perchè non riportare alcuni dettagli iconici sulle unghie? Via libera disegni come farfalle, fiamme, tribali o smile. D'altronde prima delle emoji erano loro i veri i protagonisti !

Flip Side Nails

Semplice ma super catchy, con le flip side nails lo smalto viene applicato non solo sulla superficie dell'unghia ma anche sul retro. Con l'arrivo della primavera puoi pensare a combinazioni di colori accesi come l'arancio ed il blu oppure il fucsia ed il giallo. Il risultato? una nail art in color block assolutamente irresistibile!