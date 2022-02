S ì, è sempre il momento giusto per parlare di manicure e, se sei in cerca di colore, le nail art per la primavera sono l'ispirazione che stavi cercando (e qui sei nel posto giusto).

Chi è alla ricerca di nail art per la primavera è capitato nel posto giusto. Romantiche, delicate e mai banali: queste ispirazioni ti faranno innamorare del mondo dedicato alle nails, permettendoti di scoprire quali saranno le tendenze legate a questo periodo dell'anno.

E se fiori e farfalle per te sono avanguardia pura (semicit.) forse è arrivato il momento di andare oltre e scoprire non solo gli spring trend ma anche i colori, i disegni e i mood che andranno a caratterizzare le unghie (che siano in gel, smalto o semipermanente) e riempiranno di colore la bella stagione in arrivo.

Light blue

Imperdibile sarà il blu per la primavera 2022 e verrà declinato in tantissime sfumature, comprese le più leggere stemperate come il light blue. Ideale per una missmatched nails dove gli stili si mischiano su tutte e cinque le dita.

French Very Peri

Se lo dice Pantone il colore dell'anno non può mancare anche in primavera e, questa volta, l'idea potrebbe essere quella di declinarlo in una french delicata e appena accennata su unghie a mandorla. Perfetto per la sfumatura lilla di Very Peri.

Mille sfumature di colore

Se non sai deciderti su quale colore buttarti puoi sempre optare per tutti i colori della palette, proprio come questa nail art che sfrutta i colori neon e pastello per un finale spettacolare.

Perle tridimensionali

Primavera fa rima con delicatezza e per questo motivo le applicazioni 3D per questa stagione seguono lo stesso filone. Un'idea: piccole perle applicate su un french dai colori più accesi e strong.

Flower power

Non c'è primavera senza fiori e questa nail art ne è la dimostrazione. Il mood, poi, richiama le vibes anni '70 e noi amiamo da morire i momenti revival.

Yellow pale

Continuiamo a parlare di fiori, ma questa volta appena accennati e abbinati a un colore delicato e super femminile: il giallo camomilla. Non trasmette tranquillità al primo sguardo?

Happy manicure

La primavera porta anche voglia di colori, di ridere, di ritrovarsi in amicizia e di giocare con i colori. E perché non seguire lo stesso mood anche per le unghie? Per noi questa nail art è perfetta!

Fiori e french

Un po' cartoon un po' anni '80. Potremmo riassumere così il mood di questa manicure che gioca con i contasti dei colori e una base total nude a cui si aggiungono contrasti marcati in puro stile Keith Haring.

Love love love

É sempre il momento per festeggiare l'amore e, oltre San Valentino, anche la primavera è il momento perfetto. Come fare? Trasformare i cuoricini rosa e rossi in colori più tenui, pastello e appena accennati.

Sfumature di glitter

I glitter meritano attenzione tutto l'anno e non solo durante le feste e capodanno. Per questo motivo abbiamo scelto questa manicure dove elementi brillanti di diverse dimensioni e colori sfumano sulla punta dell'ungnhia.

Line nails

Le linee sono state protagoniste in tantissime nail art e oggi tornano ancora una volta, ma più sottili alternando colori e stili. Da copiare al prossimo appuntamento.

Azzurro di primavera

Questa volta è il cielo di primavera a darci l'ispirazione e lo fa grazie al suo colore pieno, intenso e vibrante. Un blu stemperato che si accoppia con cuori astratti e appena accennati, per chi crede nell'amore ma non lo vul far troppo notare.

Sticker mania

Piccoli, appena accennati ma pieni di colore: sono gli sticker e in primavera li vedremo rendere uniche tantissime nail art. Emoji e non solo che andranno ad arricchire, con un semplice gesto anche fai da te, le unghie di tutti.

Parola alle stelle

Leggiamo l'oroscopo tutti i giorni (o quasi) e ci facciamo guidare dalle costellazioni, è il minino rendergli omaggio aggiungendo qualche stella luccicante anche sulle unghie.