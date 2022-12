La nail art di dicembre? È nude e sharp, come ci insegna Soleil Stasi

S oleil Stasi ci regala l'ispirazione giusta per provare la nail art di dicembre: nude e sharp...stupefacente!

La nail art di tendenza per l’inverno? Ovviamente nude e sharp come ci svela Soleil Stasi su Instagram, sfoggiando delle unghie favolose e dimostrandoci come il trend del naturale sia sempre di moda.

La modella e influencer adora sperimentare, soprattutto quando si parla di manicure. Se nelle scorse settimane l’avevamo vista abbinare ai suoi favolosi look prima il borgogna poi il black, Soleil ha scelto di tornare al suo primo amore: il nude. Una certezza per l’ex star dell’Isola dei Famosi e del GF Vip, che ci ispira con la sua manicure sharp.

Il nude d’altronde è una garanzia per chi sogna mani perfette a lungo. Un colore che si accosta a qualsiasi look, discreto ed elegante, ma anche super femminile. Guai a pensare che il nude sia noioso! Al contrario, esistono numerose varianti di questa nail art perfette per affrontare il mese di dicembre con stile. Non a caso non esiste una stagione senza che le unghie nude siano di tendenza.

Perché piacciono tanto? Innanzitutto sono a prova d’errore, perfette per qualsiasi tipologia di unghia e situazione. Consigliate per tutti i giorni, come ci insegna Soleil Stasi, si possono arricchire usando un po’ di fantasia, senza perdere l’allure sofisticato che le caratterizza. I toni? Tutti da provare, dal rosa pastello al beige sino al naturale, per arrivare al ton sur ton.

Quelle dell’influencer, in particolare, sono unghie color carne. Una manicure creata con una base nude ton sur ton, su cui realizzare dei disegni con l’argento, il nero o il bianco. Se cerchi qualcosa di più sbarazzino prova il rosa lattiginoso, super romantico, ma semplice con un finish catchy e creamy. L’ideale per unghie lunghe, meglio se a mandorla.

Voglia di osare? Prova le unghie nude beige, amate dalle celebrity e sfoggiate su Instagram da tantissime influencer. La regola è molto semplice: il colore va scelto in base al sottotono della pelle (caldo o freddo). Se è freddo, puntate sul beige chiare oppure lattiginoso, se invece è caldo scegliete smalti pesca, caffellatte, malva, fango o nocciola.

Infine il colore da provare per questo dicembre è il nude cipria. Una nuance perfetta se abbinata a sfumature ombrè e dots, sia con una punta di grigio che richiama il beige che ton sur ton, con un effetto più freddo.