Millie Bobby Brown si è fidanzata, ma noi sogniamo le sue unghie cromate

M illie Bobby Brown ha detto "sì" e si è fidanzata, regalandoci delle unghie cromate a cui saremo noi a dire sì, copiandole subito in ogni minimo dettaglio e sfumatura

A pochissime ore dall’annuncio di fidanzamento di Millie Bobby Brown con il suo, ora quasi marito, Jacob Hurley Bongiovi, la giovanissima star di “Stranger Things” non ci ha rallegrato solo con questa bella notizia, ma anche con una manicure con unghie cromate che è impossibile non voler imitare.

E non ce ne voglia la talentuosa attrice se la nostra attenzione è ricaduta sulla sua strepitosa manicure. Siamo davvero felicissime per lei e per il coronamento del suo sogno d’amore, ma le sue unghie hanno catturato la nostra attenzione molto più di qualsiasi altra cosa. Anche se la foto in bianco e nero postata sul suo profilo Instagram non ci fa capire esattamente il colore scelto da Millie, l’effetto cromato della manicure viene subito all’occhio. Ed è praticamente impossibile non amarla all’istante.

Come dire, se l’amore fa questo effetto allora vale davvero la pena innamorarsi o quanto meno prendere spunto da chi lo è già.

Una manicure davvero eccezionale, che catalizza lo sguardo e l’attenzione con un effetto luminoso e metallizzato davvero unico. Perfetta da sfoggiare in ogni occasione optando per la tonalità più adatta, purché le vostre unghie cromate siano le vere protagoniste del vostro intero beauty look.

E le possibilità sono davvero tantissime, per esempio optando per uno smalto perlato o nei toni del rosa, per unghie cromate all’insegna del romanticismo o provando con un colore più grintoso come il blu, l’azzurro o il viola, se si vuole osare maggiormente. Fino anche a una gradazione nei toni dell’oro o dell’argento, per unghie cromate dal fascino unico e dal finish prezioso.

Insomma, il colore sceglietelo voi anche a seconda dei vostri gusti e stile personale. Ciò che conta, però, è fare come Millie Bobby Brown, e non intendiamo il convolare a giuste nozze, ma optare per delle unghie cromate da capogiro e a cui non è possibile non dire un enorme “sì, le voglio”!