Manicure super cool? Prova le unghie bold and bright

U na manicure brillante e favolosa: le unghie bold and bright sono il nuovo trend che aspettavamo!

Voglia di una manicure super cool? L’ideale sono le unghie bold e bright: luminose, scintillanti… semplicemente irresistibili! Un concentrato di glam e di eleganza, da sfoggiare per tutta l’estate. I glitter infatti non sono necessariamente una prerogativa delle feste.

A dimostrarcelo, già qualche tempo fa, era stata Chiara Ferragni che aveva sfoggiato delle unghie super luminose e bold, anticipando una tendenza che non sembra destinata a tramontare. Il bello delle bright nails è che sono semplicissime da realizzare, non necessitano infatti di una particolare precisione. Si creano infatti facilmente sfruttando un smalto glitterato o un top coat con finish glitter. Il risultato è una manicure che non passa inosservata, da declinare in tantissimi colori diversi, dal celeste al blu, passando per il viola e il rosa, sino all’argento e all’oro.

Come realizzare la manicure bold and bright? Per prima cosa scegli lo smalto glitter che preferisci, poi applicalo sulle unghie in modo omogeneo e uniforme. Se vuoi utilizzare il top coat invece avrai diverse alternative. Per un effetto leggero e più naturale applicalo da solo, mentre per ottenere una copertura migliore passalo più volte, creando prima una base con uno smalto del colore scelto. L’idea in più? Creare un effetto tono su tono very chic, abbinando i vari prodotti con nuance in sfumature differenti. Se i glitter sono fucsia, dunque, lo smalto sarà rosa chiaro. E se hai voglia di qualcosa di rivoluzionario punta sui contrasti. Ad esempio potesti usare come base uno smalto bianco, nero o blu.

Brillare d’altronde è l’imperativo dell’estate 2022 in cui i glitter sembrano aver contaminato non solo la manicure, ma anche gli hairstyle (con i gemstone hair) e il make up. I cristalli luminosi sono i protagonisti di tante nail art e di una french manicure super luminosa. Per quanto riguarda i colori invece non ci sono limiti. Si va da quelli più delicati sino a quelli vibranti e fluo. Le sfumature più gettonate sono quelle del rosa – dal nude al cipria sino al fucsia – e del blu – dal celeste al denim sino al pervinca. Largo spazio pure al viola, al lime, al verde e al salvia. Potrai poi scegliere se applicare una sola tonalità su tutte le tue unghie o alternare i vari colori per un super effetto arcobaleno. L’obiettivo, come sempre, è esprimere la propria personalità attraverso la manicure, giocando con sfumature e fantasia senza alcun limite.