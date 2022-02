La manicure glitter di Beatrice Valli è il tocco luminoso perfetto per ogni occasione

U nghie luminose e piene di fascino in ogni occasione? Allora dovete assolutamente provate la manicure glitter di Beatrice Valli, una tendenza chic tutta da copiare

Delicata, luminosa e piena di fascino. Di cosa parliamo? Ovviamente della manicure glitter sfoggiata dalla nota influencer Beatrice Valli, che durante il suo magico e romanticissimo soggiorno a Parigi ha deciso di optare per unghie super brillanti nei toni pastello. Un trionfo di armonia e raffinatezza da portare con qualsiasi tipologia di outift e in qualunque occasione. Dalla più romantica a quella più casual o formale.

La manicure glitter, infatti, se nei toni chiari e delicati come quello scelto da Beatrice, è il passpartout che tutte stavamo aspettando. Capace di impreziosire ogni look, con una tocco di colore e di luce che saprà rendere le vostre mani le vere protagoniste del vostro stile. Ma sempre in modo unico e super cool. Ecco, allora come prendere spunto dalla splendida manicure di Beatrice Valli e sfoggiare unghie dall’effetto wow assicurato.

Avete detto unghie? Si ma solo se piene di glitter

Che dire, sarà che la voglia di primavera sembra avvolgerci tutti (chi più chi meno), sarà che in fatto di stile Beatrice Valli non sbaglia mai un colpo, fatto sta che la manicure glitter sfoggiata pochi giorni fa dall’influencer ha davvero conquistato tutte noi. Così come la voglia di imitarla e regalarci delle unghie piene di fascino. E che diciamocelo è davvero tanta.

Una manicure con unghie sagomate nella classica forma a mandorla, non troppo lunghe ma super curate e piene di una brillantezza super chic, delicata ma che non passa di certo inosservata. Un manicure glitter davvero unica, realizzata a regola d’arte, che strizza l’occhio ai colori pastello tipici della primavera ma senza togliere nulla all’outift invernale sfoggiato dall’influencer durante una magica serata del suo soggiorno a Parigi.

Una scelta azzeccatissima, capace di focalizzare l’attenzione su mani davvero splendide grazie all’aggiunta di piccolissimi punti di luce dall’anima romantica ed elegante e dalla nuance super fine e delicata scelta per l’occasione. Insomma, una manicure glitter tutta da imitare e da portare con la stessa classe e fascino di Beatrice. Ma come si fa per impreziosire le nostre unghie con una perfetta e curata manicure glitter?

Come si realizza la manicure glitter di Beatrice Valli

Vi farà piacere sapere che per sfoggiare delle unghie cariche di fascino come quelle di Beatrice Valli non servono delle super doti ma solo un po' di attenzione, pazienza e soprattutto di un’adeguata attenzione quotidiana della parte.

Al d là dei glitter, infatti, solo se ben curate si possono ottenere delle unghie dall’effetto wow e che sano impossibili da non notare.

Per farlo, quindi è importante:

eliminare con precisione le cuticole, utilizzando degli strumenti appositi e procedendo con attenzione per evitare di tagliarvi e/o rovinare le vostre unghie;

limare le unghie con una lametta sagomata, per donargli la forma che più preferite (magari copiando proprio quella a mandorla dell’influencer);

applicare in modo omogeneo una base rinforzante sulle unghie, per regalargli forza e tutto il benessere che si meritano.

A questo punto, poi, non vi resta che scegliere lo smalto che più si avvicina all’effetto super cool e romantico di Beatrice. Optando per un colore nude, rosa pastello, cipria o champagne. E finendo la vostra manicure glitter con un passata di top coat trasparente, per sigillare la parte e donare ancora più luminosità alle vostre unghie.

Come mettere i brillantini sulle unghie

Per chi invece non voglia optare per lo smalto glitterato ma preferisse utilizzare una polvere glitterata è super brillante, il procedimento è leggermente diverso.

Per ottenere un effetto a prova di sguardo (e non solo), infatti, dovrete applicare i glitter in polvere direttamente sull’unghia, procedendo delicatamente con un pennellino o facendoli cadere a pioggia in modo uniforme sullo smalto trasparente precedentemente applicato e ancora bagnato. E lasciare che il tutto si asciughi prima di sigillare la vostra manicure glitter con un top coat. Donando luce alle vostre mani in modo semplice e, perché no, anche divertente.

Insomma, una manicure realizzata a regola d’arte e delle nuance cariche di fascino e di eleganza, che potrete abbinare a dei total look (per esempio nero) o all’outfit che più preferite. Sfoggiandole in ogni occasione, sia di giorno che di notte, ma sempre con la sicurezza di avere unghie uniche, al top e piene di luce. Proprio come quelle più di tendenza e tanto amate anche dalle influencer.