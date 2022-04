L a manicure degradé è il nuovo trend mani sfoggiato su Instagram da Valentina Ferragni che vorrai copiare subito

La manicure degradé di Valentina Ferragni è il trend di cui avevamo bisogno per unghie super chic! La primavera è ormai arrivata e l’estate si avvicina, così la manicure si adegua, puntando su nuance pastello e su sfumature golose e delicate che si fanno notare.

Fra uno shooting fotografico, un viaggio a Parigi e un meeting per il suo brand, la sorella di Chiara Ferragni ha deciso di puntare su un nuovo colore per le sue unghie. Raccontando il suo soggiorno a Disneyland Paris, l’influencer ha sfoggiato su Instagram una manicure molto particolare. Si tratta della degradè che prevede il colore che parte dal pollice, arrivando sino al mignolo per creare una deliziosa scala di colori, dal più intenso sino al più delicato.

La variazione è graduale e l’effetto è straordinario, sia con i colori pastello che con quelli pop. Valentina Ferragni punta su viola, lavanda e rosa, ma le combinazioni possibili sono infinite. Si può infatti ideare una manicure degradè con una tonalità tono su tono oppure si può creare un gradient con varie nuance.

Nel primo caso dunque si sceglieranno cinque diversi smalti oppure uno più scuro a cui miscelare delle gocce di bianco per ottenere via via delle tonalità sempre più chiare. Se ami i colori pop invece il consiglio è quello di scegliere delle nuance complementari per un effetto estroso e vibrante.

Per prima cosa si applica sull’unghia una base protettiva, in seguito si andrà a posare un colore scuro sul pollice, cambiando poi la tonalità ad ogni unghia sino ad arrivare al mignolo. Vuoi essere ancora più originale? Allora punta su cinque smalti di sfumature differenti, applicati senza nessun ordine.

L’idea in più? Abbinare la propria manicure degradè all’outfit, puntando su un look che ricalca i colori – meglio se sfumati – nelle unghie. Le tonalità fra cui scegliere sono davvero tante dal rosa al pesca, protagoniste della stagione, passando per il verde e il viola, ma anche nuance neutre come il marrone e il beige per un effetto super elegante e raffinato. Infine non va dimenticato un aspetto importante: la lunghezza dell’unghia. La manicure degradè si abbina alla perfezione alle unghie di lunghezza media. Ma puoi sfoggiarla pure con un'unghia corta, sia arrotondata che squadrata.