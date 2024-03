Hai un’irrefrenabile voglia di smalto nude? E noi ti diciamo dove comprarlo online

S e le Mob Wife Nails non fanno per te, ma preferisci piuttosto una manicure discreta, chic ed elegante, questi smalti nude sono l’accessorio perfetto per la tua aesthetic.

Cos’hanno in comune l’american manicure, le vanilla chrome nails, le glazed donut nails, le milky nails, le unghie baby boomer e le glass nails che piacciono a Kate Middleton? Ebbene sì, hai indovinato, sono tutte sfumature diverse di smalto nude.

Se l’estetica Mobile Wife che va tanto adesso non è affine ai tuoi gusti e hai capito che è invece quella del quiet luxury la strada che vuoi continuare a percorrere, siamo qui per aiutarti a trovare le migliori shade di smalti nude che ci sono in circolazione.

Se per te le unghie devono essere discrete ed eleganti, è naturale che preferisci puntare sulle molteplici shade di nude che ci sono sul mercato. La cosa meravigliosa è che il range di colori nude è così vasto che non corri nemmeno il rischio di annoiarti. Da una passata di smalto color carne trasparente e smalto color naturale (che poi naturale sai che dipende dal tono della tua pelle, vero?) super discreti, passando per lo smalto color cipria o lo smalto beige sabbia o lo smalto beige rosato che considerano anche il sottotono caldo o freddo della tua pelle, arriviamo allo smalto lattiginoso, che tra il ventaglio di opzioni a tua disposizione è quello con il finish decisamente più trendy.

I migliori smalti nude da comprare su Amazon

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.