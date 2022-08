I l tempo passa, ma il fascino di una French Manicure resta, specialmente se resa unica e irresistibile da variazioni sul tema che possano rendere la nail art frizzante, divertente e giocosa. Da portare in punta di unghie e abbinare a piacere.

Se dovessimo eleggere il più grande revival dell'estate 2022, probabilmente sarebbe la French Manicure. Una nail art che ha fatto la storia delle manicure anni Duemila e che non perde un grammo di fascino nonostante il passare del tempo. Anzi, questa tendenza unghie non fa che arricchirsi di nuova bellezza. Di dettagli, disegni e colori, che rendono la French Manicure 2.0 un capolavoro di creatività. A essere tornata di moda, infatti, non è solo la versione classica della French, ma anche e soprattutto le reinterpretazioni che trasformano la manicure in qualcosa di nuovo e unico. Il versione laterale, con color block, appuntita, sottile o con pattern grafici o animalier, la French Manicure dell'estate 2022 abbandona il bianco per abbracciare un mood decisamente più psichedelico.

Come realizzare la perfetta French Manicure? L'ideale è aiutarsi con stencil o piccoli adesivi che ti permettano di disegnare con precisione sulla lunetta dell'unghie. E, ovviamente, completare con uno smalto trasparente o nude. Trattandosi di una reinterpretazione, però, l'ideale è lasciarsi guidare completamente dalla fantasia ed, eventualmente, invadere anche il resto del letto ungueale, prolungando il colore oltre la punta dell'unghia. E se cerchi ispirazioni, non perderti queste 10 idee per creare la perfetta French Manicure dell'estate 2022.

French Manicure estate 2022: classica, ma con un twist

Secondo il metodo accademico, la perfetta French Manicure dovrebbe avere punte smaltate di bianco e null'altro. Inventata negli anni Settanta, infatti, questa nail art è stata creata per essere versatile e trasversale, facile da abbinare a qualsiasi outfit. Ecco perché la semplice aggiunta di uno smalto colorato può drasticamente cambiare l'appeal della French Manicure dell'estate 2022, trasformandola in qualcosa di nuovo.

La Sided French colorata

Pur nella sua semplicità, la French può cambiare aspetto semplicemente...spostandosi! Nasce così la Sided French, ovvero, una manicure laterale, in cui il colore rimane sulla punta dell'unghie, ma viene applicato seguendo una linea obliqua. Uno stile che, ovviamente, si abbina con facilità a ogni colore e permette di creare una manicure arcobaleno o monocromatica. Attenzione, però: la perfetta Sided French Manicure dell'estate 2022 si realizza con precisione assoluta.

Se la french è sottilissima

Voglia di French Manicure, ma in versione ridotta? La soluzione per l'estate 2022 potrebbe essere optare per una decorazione sottilissima. L'ideale, se ami la French, ma non sopporti che le tue unghie siano troppo lunghe. Questo tipo di nail art, infatti, colora solo e unicamente la punta dell'unghia, ma con effetto molto più che minimal. Il colore perfetto per lo scopo è il nero: in questo modo, l'effetto alla francese sarà comunque visibile, anche se molto sottile.

La Double French Manicure per l'estate 2022

Per rendere la manicure ancora più interessante, perché non sfoggiare una French Manicure in versione doppia per l'estate 2022? In tal caso, le scelte possibili sono due: stendere lo smalto nude su tutta l'unghia e, successivamente, realizzare due linee sottili in corrispondenza della punta e poco sotto o dare vita a un effetto color block. In entrambi i casi, il tocco finale, ovviamente, lo darà un top coat trasparente.

Unghie in gel alla francese

La French Manicure può essere realizzata tanto con uno smalto semipermanente, quanto attraverso una vera e propria ricostruzione in gel. Ecco allora che è possibile creare nuovi "volumi" sulle unghie e, ad esempio, creare unghie molto appuntite e trasparenti, accese da un semplice accenno di glitter. L'effetto è gioiello, da amplificare con piccoli strass e cristalli da posizionare al centro dell'unghia.

La Reverse French per l'estate 2022

Ribalta le proporzioni e dimentica che la French Manicure nasce per colorare unicamente la punta delle unghie: l'effetto da provare per l'estate 2022 è quello della Reverse French. A colorarsi, dunque, dovranno essere la base dell'unghia o la lunetta, possibilmente creando un contrasto con il resto dell'unghia. Da portare in total nude, con smalto rosato o, addirittura, con nuance lattiginose.

La Chevron Mani appuntita e colorata

Ribattezzata Chevron Manicure dalla Gen Z, si tratta di una nail art decisamente graffiante e appuntita. Una reinterpretazione della French che crea un vero e proprio incrocio di colori, creando un effetto negative space che rende le unghie davvero appuntite. Ecco perché l'abbinamento ideale per questo tipo di nail art è con unghie a ballerina o a mandorla, rigorosamente piuttosto lunghe.

La French psichedelica e coloratissima

Quando si tratta di colore, su una French Manicure estiva è decisamente il caso di esagerare. Visto il ritorno tra le tendenze dell'estatica anni Settanta, la soluzione migliore è optare per creare un pattern psichedelico e coloratissimo. Un intreccio di Swirls e turbinii, realizzati con nuance a contrasto che possano valorizzare al meglio la punta dell'unghia. In questo caso, potresti avere bisogno di un po' più di "spazio": opta, dunque, per unghie squadrate e lunghe, che ti permettano di creare tutte le decorazioni che desideri.

La Double French Manicure con decorazioni geometriche

Perché limitarsi a una sola pennellata di colore, quando la Double French Manicure permette di colorare tanto la punta quanto la base dell'unghia? Un effetto che può essere delicatissimo - se realizzato con lo stesso smalto - o arricchirsi di audacia scegliendo nuance a contrasto. Il risultato è armonico e simmetrico e, per questo, base ideale per aggiungere qualche piccolo dettaglio inaspettato, una pennellata di colore ad esempio.

Nail Art alla francese con effetto color block

La French Manicure più colorata dell'estate 2022? Con effetto color block. Per realizzarla, ti serviranno due colori a contrasto - appartenenti alla stessa nuance o complementari - e utilizzarle per colorare la punta dell'unghia, creando un effetto Double French e geometrie uniche e particolari, che movimentino l'intera nail art.