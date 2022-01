D ai rimedi della nonna alle nuove abitudini: ecco come dare una nuova vita alle nostre unghie

La cura del nostro corpo passa anche per le mani che, neanche a dirlo, meritano la nostra attenzione tanto quanto il resto. E non bisogna preoccuparsi solo di idratare la pelle o di scegliere lo smalto di tendenza, per esempio, ma anche prendersi cura delle unghie che si sfaldano. Alzi la mano chi si trova a combattere contro questo problema problema!

Sappiamo che siete tante, e che è forte il desidero di avere delle mani impeccabili. Quello che però forse non sapete voi è che spesso e volentieri le unghie sono proprio i primi bersagli di problematiche che vanno oltre il senso estetico, e che spesso riguardano proprio le cattive abitudini che assumiamo nella quotidianità.

Unghie che si sfaldano: perché succede?

Se siete arrivate alla consapevolezza che è giunto il momento di prendersi cura delle unghie che si sfaldano siete nel posto giusto. Abbiamo selezionato una serie di rimedi, antichi e contemporanei, per risolvere questa problematica e avere delle mani bellissime e curate.

Prima di scoprirli, però, è doveroso fare un piccolo approfondimento sulle motivazioni che si nascondono dietro alle unghie che si sfaldano.

Conoscerle, infatti, può aiutarci nella nostra impresa perché ci permette di correggere alcune abitudini personali che non giovano al nostro corpo e più precisamente alle unghie. Sapevate che, per esempio, lo stress e le carenze alimentari possono contribuire allo sfaldamento delle unghie? Così come anche i problemi alla tiroide.

Anche le pratiche estetiche troppo aggressive, quelle che non danno tregua all’unghia, possono contribuire a questo problema. Le coperture in gel e in acrilico, per esempio, sono diffusissime, non solo perché sono più facili da gestire, ma anche perché ci permettono di proteggere le unghie dalla rottura. Esagerare con questi trattamenti, però, provoca l'effetto opposto, indebolendo le nostre unghie.

Prendersi cura delle unghie fragili: ecco come

Come abbiamo visto, le cause delle unghie che si sfaldano possono essere diverse e alcune di queste richiedono proprio un nostro intervento volto a un cambiamento di abitudini. Ci vuole pazienza e costanza, ma solo così potremmo avere delle mani impeccabili.

Se le unghie si sfaldano da tempo, e il danno ormai è fatto, occorre correre ai ripari il prima possibile con questi rimedi che abbiamo selezionato per voi. Scopriamoli insieme.

Cambiare abitudini

Tenendo in considerazione le cause che abbiamo elencato qui sopra, possiamo iniziare con il cambiare tutte quelle abitudini che non ci fanno bene, e che danneggiano anche le nostre unghie rendendole fragili. Evitarle di sottoporle a troppo stress estetico, per esempio, oppure iniziando a praticare un'alimentazione corrette e completa.

La vitamina A, quella D e quella B sono fondamentali per il benessere delle ossa e anche delle unghie. A queste si aggiunge anche il calcio. Il consiglio, quindi, è quello di introdurre nel regime alimentare gli alimenti dotati di questi nutrienti, gli stessi che fanno bene a tutto il nostro corpo, unghie comprese.

Attenzione anche alla protezione delle mani dai detersivi chimici e aggressivi, dei veri e propri nemici per le nostre mani. In questo caso il consiglio è quello di utilizzare sempre i guanti durante le pulizie casalinghe e di idratare mani e unghie immediatamanete dopo.

Come prendersi cura delle unghie che si sfaldano: rimedi naturali

Cambiare abitudini potrebbe non essere sufficiente, almeno nell'immediato, soprattutto se le unghie sono diventate particolarmente fragili e deboli. Questa condizione, ovviamente, fa sì che si sfaldino facilmente in superficie o che si spezzino ai lati. Per fortuna ci sono alcuni rimedi naturali che possiamo fare nostri sin da subito. Ecco quali:

Non mangiare le unghie e non stuzzicarle

Assumere le giuste quantità di vitamine e di calcio attraverso un'alimentazione equilibrata e completa

Proteggere le unghie e le mani da detergenti e detersivi aggressivi

Utilizzare i guanti durante le pulizie domestiche

Utilizzare ogni giorno una crema nutriente per le unghie

Far respirare le unghie tra un trattamento e l'altro

Evitare di utilizzare prodotti troppo aggressivi per le mani (come l'acetone)

Applicare periodicamente una maschera nutriente e ristrutturante sulle unghie

Maschera fai da te per unghie che si sfaldano

Tra i rimedi naturali per prendersi cura delle unghie che si sfaldano abbiamo selezionato anche una maschera per le unghie ristrutturante e idratante. Questa può essere realizzata facilmente in casa grazie all'uso di ingredienti naturali e di facile reperibilità.

Ecco quello che vi serve:

10 gocce di olio di ricino

Acqua

Bicarbonato

Unite tutti gli ingredienti e fino a ottenere un composto granuloso nel quale immergerete le vostre mani per almeno 15 minuti. Il bicarbonato contribuirà a rafforzare le vostre unghie, mentre l'azione dell'olio di ricino le renderà più sane e forti.

Come prendersi cura delle unghie che si sfaldano: gli integratori alimentari

Tra i rimedi per prendersi cura delle unghie che si sfaldano troviamo anche l'assunzione di integratori alimentari, laddove l'assunzione di calcio e vitamine non fosse possibile o non riuscisse a risolvere il problema.

In questo caso la scelta è piuttosto semplice perché basta andare alla ricerca di integratori che contengono le sostanze preziose che ci servono per nutrire, rafforzare e proteggere le unghie e che sono le vitamine, il calcio e il ferro.

Le vitamine, infatti, contribuiscono a mantenere equilibrata la funzione degli strati di cheratine, mentre i minerali come il calcio, il ferro e lo zinco contribuiscono a rendere le unghie sane, forti, resistenti e lucenti.