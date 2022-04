U nghie dall'effetto lucido e dal colore resistente? La risposta è negli smalti effetto gel: formule con tonalità piene e risultato finale super lucido (il tutto senza l'uso di lampada uv).

Si pensa sempre che per una manicure da dieci e lode sia necessario ricorrere al semipermanente o al gel, ma oggi gli smalti gel, e i loro colori, permettono di avere unghie impeccabili e con un effetto finale super lucido.

Ma oltre a scegliere il migliore smalto effetto gel, è bene anche capire quali sono i colori migliori per un effetto finale che farà decisamente invidia alle migliori manicure realizzate in salone.

Nude

Le unghie nude e caratterizzate dai colori neutri necessitano di un finsh super luminoso e, soprattutto, levigare al meglio le unghie. Per questo, che sia sui toni del bianco o del rosa, è bene scegliere un colore di smalto effetto gel per un colore uniforme.

Lo smalto da scegliere: Rimmel Super Gel - 021 New Romantic

Rosso

Il rosso è un colore senza tempo e scelto sempre più spesso, per questo motivo è importante che fornisca prestazioni eccezionali e lunga, anzi lunghissima, tenuta. Innegabile poi, che l'effetto glossy, aggiunge valore al tutto

Lo smalto da scegliere: Layla Cosmetics 3.0 HYBRID NAIL POLISH - Hybridiva

Lilla

Le tonalità pastello domineranno la primavera, proprio come fanno con l'arrivo della bella stagione, e il lilla non può che rientrare nella palette. Qui striature e colori trasparenti non sono ammesse e, per questo, i colori dello smalto gel sono l'ideale: pieno e intenso renderà la tua manicure indimenticabile.

Lo smalto da scegliere: Sally Hansen Miracle Gel - Street Flair

Tangerine

Chi ama i colori energici e vitaminici non riesce e non può rinunciare a uno smalto pieno, coprente e dalla finitura lucida che arricchirà ancora di più la manicure. Per questo la vibrante tonalità tangerine, tra il rosso e l'arancio, deve assolutamente essere scelta nelle versione smalto gel.

Lo smalto da scegliere: KIKO Perfect Gel Nail Lacquer - 10 Tangerine

Grigio perla

I colori perlati hanno un grande fascino: arricchiscono le manicure neutre e naturali, ma se non perfettamente stesi e uniformi possono rovinare la tua manicure. Ad esempio, hai mai notato che gli smalti perlati o con finish metallico sono i più difficili da stendere? Ecco perché le formule in gel sono da preferire, dato che tendono a uniformare la superficie.

Lo smalto da scegliere: KIKO Gel Couture - Make The Cut

Giallo

Passione per il giallo? Allora saprai bene quanto può essere difficoltoso trovare uno smalto che rispetti le tue aspettative (sempre altissime). La soluzione per il colore perfetto è il smalto giallo in gel: ne basteranno un paio di passate (come da regola) per una manicure super estiva e piena di energia.

Lo smalto da scegliere: Deborah Smalti Gel Effect - Vitamin Yellow

Plum

Per chi è addicted, abbandonare i colori scuri per la manicure non è assolutamente semplice anche perché, in estate, assumono un nuovo sapore grazie al match con la carnagione dorata. Ma attenzione alla sbeccatura che,. su questi colori, si nota ancora più facilmente. Ecco perché sceglierlo nella versione smalto gel per una tenuta long lasting.

Lo smalto da scegliere: Maybelline Fast Gel - Plum Party