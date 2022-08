Diamo colore alle mani! La sticker nail art è il tocco vibrante del mese

C ambiare lo smalto in pochi minuti, giocando con colori e fantasie oggi si può, basta scegliere la sticker nail art

Uno degli aspetti più noiosi relativi allo smalto è che, considerando stesura e asciugatura, serva un minimo di tempo per ottenere una manicure perfetta. Senza contare che, nonostante tutte le attenzioni possibili, si sbecca facilmente. Per ovviare a questi piccoli inconvenienti le opzioni più gettonate sono semi permanente e gel ma se preferisci un’alternativa fai da te facile da mettere in pratica e super colorata, sappi che l’estate 2022 ha incoronato una nuova tendenza: la sticker nail art.

Cos’è la sticker nail art

Avere le mani ben curate è un ottimo biglietto da visita in ogni circostanza ma gli impegni della vita quotidiana, così come le ore di vacanza da dedicare a divertimento e sano ozio, spesso rendono difficile ritagliarsi tempo per la cura delle unghie. Proprio per questo già da alcuni anni si sta facendo largo la scelta di sostituire lo smalto classico con quello adesivo.

Gli smalti adesivi sono infatti semplicissimi da applicare perché basta sagomare la base a seconda dell’attaccatura dell’unghia e della forma che le si vuole dare e pressarla delicatamente sulla superficie per alcuni secondi.

Applicate nel modo giuste, le sagome danno un effetto molto naturale ed è praticamente impossibile non rendersi conto che non si tratti di uno smalto tradizionale.

Inoltre, se prima le opzioni erano piuttosto limitate, adesso quasi tutti i brand di smalti hanno la versione adesiva dei propri colori iconici, quindi la scelta è piuttosto ampia.

Come sfoggiare una sticker nail art originalissima

Fino a poco tempo fa ad andare per la maggiore sono state le tinta unite, ma nella stagione in corso la nuova sticker nail art divenuta in poco tempo virale su Instagram e TikTok è ricca di colori pop e fantasiosa.

Soprattutto in estate giocare con le proprie unghie è un passatempo molto divertente e la sticker nail art offre molte opzioni.

Si possono scegliere adesivi romanticissimi, ricchi di fiori.

Oppure optare per onde coloratissime.

O ancora per smile e motivi divertenti.

Le opzioni, insomma, non mancano.

Gli adesivi resistono circa due settimane ma se ti va, vista la facilità di applicazione e rimozione, per la quale non sono necessari solventi o macchinari specifici, puoi cambiare look molto più spesso e abbinare la sticker nail art ad outfit o make up.