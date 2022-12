A Natale puoi…osare: le unghie argentate e scintillanti di Paola Turani sono da copiare

S e anche voi avete voglia di stupire e di passare delle feste piene di luce allora la soluzione è una sola: osare con delle unghie argentate come quelle di Paola Turani. Il must have per mani sempre al top e in versione natalizia

Se è vero che il Natale è l’occasione ideale per provare nuovi look e per osare con qualcosa che brilli e che faccia brillare anche voi, allora Paola Turani ha anticipato tutti regalandoci un’idea da copiare il prima possibile. Delle unghie argentate e scintillanti, perfette per celebrare le feste e che si abbinano a qualunque outfit vorrete indossare in occasione delle feste. Soprattutto se opterete per i colori tradizionali del Natale, come il rosso, il verde, l’oro, il blu o un classico ma sempre d’effetto nero. Il must have per un look elegante e sofisticato. E che, con le vostre unghie argentate, non potrà che diventare il più ammirato di ogni evento a cui parteciperete.

La parola d’ordine, quindi è una sola: brillare. E con una manicure argentata e super cool come quella della modella Paola Turani vi basterà davvero pochissimo per raggiungere l’obiettivo. Dopo tutto per essere splendide non serve molto, basta utilizzare i prodotti giusti e applicarli nel modo corretto.

Per farlo, quindi, dovrete semplicemente munirvi di una limetta per unghie, uno smalto top coat e uno smalto argentato con effetto shine, perfetti quelli glitterati, brillanti e super eleganti.

Una volta che avrete dedicato il giusto tempo alla manicure, quindi, limando per bene le unghie e donandogli la forma che più preferite, dovrete applicare uno strato di smalto trasparente per creare la base delle vostre unghie argentate. Una volta asciutto ecco il momento della stesura dello smalto color argento e dal finish brillante, da passare sull’intera superficie dell’unghia, per un effetto coprente da dieci e lode. Infine, dovrete riapplicare uno strato di top coat, per sigillare il tutto e donare maggior lucentezza alle vostre unghie argentate.

E la manicure più cool per questo Natale e per il periodo delle feste è pronta per essere sfoggiata in tutta la sua bellezza. Regalandovi un fascino unico e mani che sarà impossibile non notare.