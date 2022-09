Zendaya agli Emmy’s è il trionfo del nude (e della bellezza al naturale)

B ellezza naturale e fascino senza fine, il beauty look di Zendaya agli Emmy's 2022 è pura ispirazione

Che il suo fosse un talento più unico che raro è stato chiaro fin da subito. Ma questa volta Zendaya, regina di stile e testimonial della bellezza naturale, ha davvero superato se stessa. Prendendosi a pieno titolo il merito di essere la più giovane vincitrice e per ben due volte, del prestigioso premio come best actress nella storia degli Emmy Awards per la sua interpretazione nella serie cult Euphoria.

Un riconoscimento meritatissimo e che segna in positivo e ancora di più la carriera di questa giovanissima attrice. Che non solo incanta il pubblico per le sue performance dietro la cinepresa ma che ha saputo conquistare tutti anche per il suo stile unico e per la sua bellezza naturale da cui lasciarsi ispirare per dei beauty look all’insegna della leggerezza e della semplicità. Ma sempre e assolutamente super cool. Un esempio? Proprio la sua ultima apparizione durante la celebrazione degli Emmy's 2022.

Dove si è mostrata, ammaliando tutti, con un make up nude da lasciare senza fiato e che ha valorizzato ancora di più i suoi lineamenti naturali e la sua carnagione. Un trucco delicatissimo, leggero e luminoso, caratterizzato unicamente da una passata blush sulle guance, un po' di mascara per volumizzare le ciglia e donare intensità allo sguardo e da un eyeliner semplice sulla rima superiore degli occhi.

E impreziosendo il tutto con un sottile strato di rossetto nei toni nude o pesca, che sembrano richiamare i rifessi naturali della sua chioma. Per un risultato impeccabile e un trionfo della semplicità in chiave chic. Ma non è finita qui. Perché anche l’acconciatura di Zendaya è davvero da favola. Riportandoci indietro nel tempo, con un hair look raccolto, principesco e super romantico.

Insomma, non si può davvero trovare un solo difetto a questa ragazza super talentuosa e icona di stile. Capace di donare grazia e un fascino unico a ogni suo look. E regalando a tutte noi mille ispirazioni diverse da copiare per sfoggiare un beauty look da vere star.