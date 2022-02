Wild e curly: la chioma (e il make up) di Natalia Paragone sono il tocco rock che ci serve

U na delle tendenze capelli di questo periodo è la curly hair mania e per realizzarla bastano poche semplici mosse

A volte basta davvero poco per rivoluzionare il proprio look e passare da un’immagine acqua e sapone ad una decisamente più strong. A Natalia Paragone è stato sufficiente affidarsi a un ferro arricciante e creare su di sé una chioma leonina pazzesca, che abbinata ad un make up altrettanto ad effetto regala l’ispirazione del giorno, per non dire della stagione.

I Curly Hair di Natalia

Molto spesso bistrattati e considerati con meno appeal rispetto a quelli lisci, i capelli ricci stanno vivendo in questo periodo il loro momento di gloria e a dimostrarlo è proprio Natalia Paragoni, che li sfoggia in versione bionda extra lunga.

Il mood scelto in questo caso è quello di una donna in carriera contemporanea, con una coda di cavallo alta e tiratissima resa meno austera da una cascata di riccioli ampi a dir poco stupefacenti.

Anche se osservando l’immagine potrebbe sembrarti complicato replicare questa pettinatura, bastano in realtà pochi semplici passaggi.

Come creare curly hair perfetti

Se i tuoi capelli naturali sono liscissimi per ricreare l’hair look di Natalia devi necessariamente farti aiutare da una styler.

Per prima cosa però, dopo aver lavato e asciugato la tua chioma procedi con la realizzazione di una coda alta, pettinando i tuoi capelli verso l’alto e poi legandoli con un elastico. Per nasconderlo, avvolgilo con una ciocca e fissala nella zona sottostante.

A questo punti dividi la chioma in sezioni e precedi con la messa in piega. Se hai un arricciacapelli avvolgi piccole porzioni di capelli alla barra, facendo attenzione a non scottarti. Se invece possiedi una piastra tradizionale usala come faresti per creare i normali boccoli. In questo caso il risultato finale potrebbe essere leggermente diverso ma l’impatto super wild identico. Quando hai terminato di sistemare l’ultima ciocca fissa tutto con una nuvola di lacca che manterrà i tuoi ricci perfettamente in posa per tutto il giorno.

Alternative a freddo

Indubbiamente gli styler che rendono mossi i tuoi capelli utilizzando il calore, pur assicurando un risultato velocissimo, con il passare del tempo potrebbero rovinarli quindi se stai cercando un’alternativa meno aggressiva per creare curly hair perfetti potresti affidarti ai bigodini, spesso associati alla messa in piega delle nonne ma tornati in auge proprio recentemente. In alternativa, ma in questo caso le onde risulteranno decisamente più morbide, dividi i tuoi capelli in piccole trecce e lasciale in posa tutta la notte, oppure attorcigliale attorno alla cintura dell’accappatoio.

Come sistemare il riccio naturale

Se hai la fortuna di avere capelli ricci naturali sei già a metà dell’opera ma per creare questo look devi comunque fare attenzione a qualche aspetto. Nel fare la coda procedi delicatamente, onde evitare di rovinare la curva naturale dei tuoi curly hair.

Inoltre, una volta raccolti, ravviva i ricci utilizzando una spuma o una crema modellante.

Il make up di Natalia, perfetto per accompagnare la chioma wild

Ad accompagnare una pettinatura così selvaggia non può che essere un make up altrettanto incisivo e proprio per questo Natalia Paragoni ha scelto di abbinare al suo curly hair un trucco d’impatto, tutto giocato sui colori caldi della terra, che si sposano perfettamente con quello della sua chioma.

Occhi in primo piano

Il focus è tutto sugli occhi. Per realizzare il look tale e quale stendi sulla palpebra mobile un ombretto marrone chiaro matt leggermente aranciato, mentre sulla piega usa una tonalità molto più scura, sempre opaca, da sfumare perfettamente con la prima in modo che non sia visibile lo stacco. Abbonda con questo secondo colore e sfumalo verso l’esterno, sconfinando sulla palpebra fissa.

In questo modo lo sguardo risulterà aperto e radioso, ma per intensificare ancora di più l’effetto, crea una linea sottile ma estremamente allungata di eyeliner, ancor meglio se marrone, che si confonda leggermente con l’ombretto ma che, pur senza farsi notare troppo, contribuisca alla creazione di occhi da cerbiatta irresistibili. Nelle rima inferiore dell’occhio, invece, limitati a tracciare una linea leggera con una matita marrone. Come tocco finale, ovviamente, non dimenticarti del mascara.

Pelle luminosa

L’incarnato di Natalia Paragoni è piuttosto caldo quindi non serve molto per accenderlo. Tuttavia, per enfatizzare ancora di più i suo curly hair si è affidata a un must have che non dovresti mai dimenticare se vuoi che il tuo viso splenda di luce in modo naturale: un illuminate picchiettato sugli zigomi, sul naso e sul mento. Il risultato è talmente glow da fare invidia a Jennifer Lopez.

Labbra naturali

Per bilanciare l’immagine, lascia le labbra il più naturali possibili, limitandoti a passare un velo di rossetto nude, un gloss trasparente o un lip balm neutro.