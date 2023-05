White Makeup Trend: quando il trucco si tinge di bianco

I l bianco si ritaglia il posto d'onore nella tavolozza colori delle tendenze makeup del momento

Alla gamma dei colori prediletti per il 2023 in materia di makeup, dopo tutte quelle nuance bold e sgargianti che hanno avuto un comeback in seguito alla serie Euphoria e che hanno trovato terreno fertile nella Gen Z e nella loro visione del makeup, si aggiunge il bianco.

Un colore simbolico, che rappresenta - forse - un ritorno a una purezza e a una semplicità tanto ambita dopo un periodo caratterizzato da tocchi di colore vibranti e accesi.

Dalle passerelle del 2022 come Dior Haute Couture, Vivienne Westwood e Yohji Yamamoto, passando per le più attuali sfilate 2023 di Aniye Records, Valli HC e Atelier Emé (dove i make-up artist di MAC Cosmetics hanno creato look con linee di eye-liner bianco definite e allungate), fino ad arrivare all’immancabile TikTok con i suoi trend in continua evoluzione, il White Makeup sembra aver conquistato il podio fra le tendenze più ricreate del momento.

White Makeup Trend: Eye-liner

Il protagonista indiscusso del White Makeup Trend è proprio lui: l’eyeliner bianco. Visto, rivisto e adoperato in tutte le sue forme - grafica, astratta, materica, singola, doppia - è il vero pioniere di quel trend white oriented che si è sviluppato poi in tutta la sua bellezza. L’eyeliner bianco è stato infatti il primo prodotto white utilizzato per la creazione di trucchi sui toni del bianco, portando con sé l’impronta del cambiamento e il riscatto di questo colore fino a poco fa utilizzato raramente nel makeup di tutti i giorni. Oggi, gli utilizzi delll’eye-liner sono infiniti (letteralmente): puoi rimanere sul classico, sbizzarriti creando disegni astratti o grafici, linee, punti, cerchi, fiori e chi più ne ha più ne metta oppure optare per linee grafiche che esulano dal contesto della palpebra e gravitano attorno alle sopracciglia. In ogni caso, sarà un successo.

White Makeup Trend: Ombretto

La versione più eterea e angelica dell’eye-liner bianco è… l’ombretto bianco. Dall’estetica nostalgica, retrò e squisitamente romantica, l’ombretto total white si declina in tantissime varianti. La più gettonata? La versione in cui la palpebra viene ricoperta da un filo di ombretto omogeneo e super sfumato accompagnato da lunghe ciglia nere e eyeliner o matita extra dark per sottolineare lo sguardo.

White Makeup Trend: Blush

Non solo gli occhi si tingono di bianco! Una delle ultime tendenze del momento in materia di White Makeup consiste nel sostituire il classico blush rosato o aranciato con un blush bianco (anzi, bianchissimo!). Per ricrearlo dovrai munirti di un ombretto in polvere oppure qualche pasta in crema se preferisci un effetto più materico ed editoriale e, se ti va, potrai far evolvere il makeup in un artistico blush draping che comprende anche zigomi, guance, mento e zona under-eye.

White Makeup Trend: Ciglia

Se pensavi che il trucco occhi contagiato dal bianco si limitasse solo alle palpebre beh..ti sbagliavi di grosso. Anche le ciglia si rivestono di bianco e, seguendo le orme delle ciglia pastello della sfilata FW 2023 di Prada durante la Milano Fashion Week, si ricoprono di colore. Come ricrearle? Con un primer occhi abbinato a un mascara bianco (raro ma non introvabile), oppure con un eye-liner bianco usato come mascara e applicato sulle ciglia con uno scovolino pulito.