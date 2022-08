Vuoi cambiare sguardo? Bene, prova con il fork magic eyeliner

I l fork magic eyeliner è il trucchetto che ti regalerà uno sguardo nuovo in pochi semplici step!

Make up perfetto e un nuovo sguardo in pochi secondi? Prova il fork magic eyeliner, uno dei trend che arriva da Tik Tok e che ti farà cambiare idea se ti sei sempre rifiutata di usare questo prodotto per paura di sbagliare.

Il fork magic eyeliner si realizza in pochi semplici passi, sfruttando una…forchetta! Questa posata infatti sarà l’alleato migliore per realizzare una codina perfetta e dare una marcia in più al tuo trucco occhi. Gli step da seguire sono facilissimi: premi il bordo della forchetta contro la tua palpebra, poi servendoti del pennellino crea una linea. Cerca di non spostare l’utensile e non esagerare troppo con il prodotto. Dopo aver ideato la linea completa la codina e disegna una linea di eyeliner sulla palpebra superiore.

Questo non è l’unico trucco super geniale per applicare l’eyeliner, ma ne esistono tanti altri. Ad esempio, hai mai pensato di usare un cucchiaio? Con il manico potrai ideare una riga dritta, mentre con la parte curva potrai completare il lavoro, riempiendo poi il triangolo posizionato all’angolo dell’occhio.

Per una riga iper affilata invece sfrutta il potere del correttore. Se tendi a realizzare delle sbavature e non sei mai troppo precisa non perdere tempo a togliere il colore, rischiando di macchiare la pelle, ma passa semplicemente il correttore per raggiungere il risultato che sogni. Un errore che compiono in tanti? Ideare la riga partendo dall’occhio e non il contrario! Prova invece a partire dalla zona esterna, a mano libera: questo ti aiuterà a mantenere la direzione giusta e a scegliere l’estensione della tua riga.

Per tracciare una riga dritta con l’eyeliner, oltre alla forchetta, si possono usare altri strumenti. Come un biglietto da visita oppure del nastro adesivo da posizionare nell’angolo dell’occhio. Assicurati che sia in linea con la zona bassa delle ciglia superiori, poi prova a tracciare la riga semplicemente seguendo il bordo.

Come arricchire il fork magic eyeliner? Puoi trasformarlo come preferisci, seguendo alcuni trucchetti. Se sei in giro tutto il giorno e la sera devi ritoccare il tuo eyeliner aggiungi un po’ di glitter sulla riga nera per regalare luminosità e dare un twist al beauty look. Vuoi che il tuo make up duri di più? Sfuma leggermente la codina dell’eyeliner con un pennellino, in questo modo non avrai problemi per tantissime ore e apparirai sempre perfetta e in ordine.