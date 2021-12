Viso luminoso d’inverno: il make up per una perfetta base

V iso luminoso anche d'inverno? Con il freddo la tua pelle ha bisogno di un boost: ti sveliamo come creare una base perfetta per essere sempre impeccabile

Se d’estate avere un viso luminoso e un colorito sano è semplicissimo, d’inverno la questione è molto più complicata. Come creare una base perfetta con il make up? La skin care routine e una scelta saggia dei prodotti sono fondamentali per contrastare il freddo, evitare che la pelle si screpoli e far durare il trucco più a lungo.

L'importanza della base viso d'inverno

D’inverno il make up infatti rappresenta un vero e proprio scudo contro le intemperie, una seconda pelle che ti consentirà di affrontare gelide mattine e serate fredde senza rinunciare ad essere bellissima. L’importante in questo caso è optare per i prodotti giusti, coccolare al meglio la pelle e puntare su texture delicate, ma coprenti.

Occhio alla skin care

Spesso ignorata, la skin cara routine è fondamentale per avere una pelle splendida, anche quando la temperatura scende e gli agenti atmosferici – fra pioggia, vento e neve – mettono a dura prova la nostra bellezza. Una beauty routine eseguita bene ha molti vantaggi. La pelle accoglie meglio il make up e non ne servirà molto per creare una buona base, inoltre risulterà più morbida e idratata, priva di screpolature. Gli step da seguire sono semplici:

Pulizia del viso – per eliminare l’eccesso di sebo;

Crema detergente – per idratare prima del trucco;

Siero – per rinfrescare e rimpolpare.

Primer, l’alleato perfetto

In tanti sono convinti che il primer sia un prodotto da usare solo nelle grandi occasioni, come matrimoni o cerimonie. In realtà è il primo alleato per un make up perfetto anche d’inverno. Soprattutto se trascorri molte ore fuori casa ti aiuterà a far durare più a lungo il trucco. Ti basterà applicarlo subito dopo la crema idratante e poco prima del fondotinta.

La magia del correttore

Dopo aver applicato il primer non resta che passare alla fase successiva. Un altro mito da sfatare è quello secondo cui si possono usare in alternanza fondotinta e correttore. In realtà entrambi sono utili per una base trucco impeccabile. C’è poi un eterno dilemma: quale dei due prodotti va utilizzato per primo? Per un risultato naturale è consigliabile applicare il fondotinta e passare in seguito al correttore. Questo consentirà di intervenire in modo efficace nei punti in cui c’è bisogno, utilizzando solamente il correttore.

Come scegliere il fondotinta

D’inverno la pelle ha bisogno di coccole extra, per questo è fondamentale scegliere il fondotinta giusto. L’obiettivo? Uniformare l’incarnato per donare un aspetto sano e fresco, regalando al contempo una buona coprenza.

Se la pelle è secca e sensibile

Le pelli sensibili e secche non hanno vita facile d’inverno. Per questo è fondamentale scegliere con attenzione il fondotinta e prendersi cura del proprio viso. In caso contrario il trucco avrebbe un fastidioso effetto “sabbia” con pellicine e fondotinta a creare un mix che, anziché coprire, andrebbe ad esaltare le imperfezioni. Maschere nutrienti e creme idratanti non devono mai mancare, accostate a un fondotinta con una formula leggera. La soluzione migliore è un prodotto non troppo coprente, dunque poco aggressivo, per uniformare l’incarnato in modo delicato.

Se la pelle è mista

In questo caso è più difficile da gestire, ma niente paura. Alcune zone del volto in questo caso risulteranno molto secche, mentre altre più grasse, con brufoli e punti neri. In questo caso i prodotti migliori sono quelli privi di silicone. Questa sostanza infatti è molto corposa e ottura i pori, rendendo ancora più evidenti le imperfezioni. Meglio puntare su una formulazione super naturale e con ingredienti biologici.

Se la pelle è matura

Per chi ha una pelle più matura è d’obbligo scegliere una texture non troppo corposa e liquida. Un piccolo segreto? Basta versare qualche goccia di olio idratante sulla spugnetta o sul pennello per stendere il prodotto: in questo modo coprenza e idratazione saranno assicurate!

Cipria e blush

Dopo aver applicato il fondotinta, la base trucco invernale non finisce così, ma richiede anche altri prodotti. Il primo è la cipria, un’alleata per fissare il make up anche quando la temperatura è sotto zero. Applicata nelle zone in cui la pelle tende a diventare maggiormente lucida regalerà un’ottima tenuta all the day.

L’ideale in questo caso è una cipria compatta con finitura naturale e setosa, meglio se con microparticelle che opacizzano e uniformano. Il prodotto che non può mancare per una base trucco d’inverno è senza dubbio il blush, per dare un tocco di colore all’incarnato e illuminare. Dal pesca al rosa, le tonalità fra cui scegliere sono davvero tante!

I pennelli per una base perfetta

Per creare la tua base trucco non dimenticarti di utilizzare i pennelli giusti. Crea un piccolo set personale che potrai usare durante le tue sessioni di make up invernale.

Ti serviranno:

una spugnetta;

un pennello per applicare il fondotinta;

un pennello per sfumare il blush;

un pennello per gli ombretti;

un pennello illuminante.