P aola Di Benedetto, protagonista di Sanremo 2022, ci insegna a sfoggiare al meglio il very peri, colore dell'anno

Di tendenza e chic, il make up di Paola Di Benedetto rende omaggio al very peri, colore dell’anno secondo Pantone. Una nuance a metà fra un caldo rosso e un etereo blu, perfetta per esaltare lo sguardo e creare un beauty look strepitoso.

Un colore da favola

Il very peri è un viola molto particolare. Una tonalità blu pervinca con riflessi rosso e viola che ha conquistato il cuore di tantissime star. Il bello di questa nuance? Sta bene proprio a tutte, dalle bionde alle more, sino alle rosse, indipendentemente dal colore degli occhi. L’unico limite di questa nuance sta nel fatto che non andrebbe mai usata su uno sguardo segnato da occhiaie, questo perché il very peri tende a enfatizzare i segni della stanchezza. Nonostante ciò per ridurre questo effetto si può puntare sul mascara, da passare rigorosamente solo sulle ciglia superiori e mai su quelle inferiori.

Come usare la nuance dell’anno nel trucco

Dinamico e vivace, il blu pervinca infonde calma e ha già invaso il mondo beauty. Innovativo e originale, regala moltissime possibilità cromatiche. Per chi ama le tonalità decise e un trucco strutturato, si può scegliere come alternativa al classico nero o al grigio per creare uno smokey eyes d’effetto. Il colore dell’anno è l’ideale anche per nail art e manicure strepitose, dal degradè ai glitter: c’è solo l’imbarazzo della scelta. E se il rossetto very peri ha una marcia in più, questa nuance è ottima per illuminare la chioma e renderla super trendy.

Lo smokey eyes viola

Protagonista di Sanremo 2020 dove conduce Prima Festival, Paola Di Benedetto ci regala un make up, ispirato al very peri, super glam. Il suo trucco occhi mescola due tonalità di viola, una più fredda e l’altra tendente al burgundy.

Il risultato è uno smokey purple di gran moda, da completar con una linea leggerissima di eyeliner. L’ideale per aprire e illuminare lo sguardo, rendendolo magnetico. Fondamentale pure la texture degli ombretti. Per un risultato glow, Paola ha optato per un finish satinato e glitterato, morbido e in polvere.

Le labbra

Per il trucco labbra, la conduttrice ha scelto un rossetto nude con un filo di glosso. Il viola infatti non è, come credono tanti, un colore invadente, ma lascia numerose possibilità per gli abbinamenti con il rossetto.

Il nude beige, come quello di Paola Di Benedetto, ad esempio è perfetto, perché rende tutto il beauty look più naturale e chic. L’ideale sono i lipstick bordeaux scuro e color vino, per un effetto seducente e misterioso. Se il viola ha sfumature magenta si può osare con il rossetto rosso, in un gioco di contrasti e insiemi cromatici.

All’insegna dello skin positive

Paola Di Benedetto ci piace perché ci ispira non solo quando si parla di make up, ma anche di skin positive. Proprio come Aurora Ramazzotti e Giulia De Lellis infatti la conduttrice è stata fra le prime influencer a mostrare su Instagram le sue imperfezioni, senza paura e con grande coraggio. Un modo per normalizzare l’acne e aiutare chi, come lei, ne soffre.

“Sono umana, non voglio essere perfetta… Mi fa schifo la perfezione e mi annoia parecchio – ha spiegato la conduttrice, pubblicando uno scatto struccata -. Periodo impegnativo sotto tanti punti di vista: al lavoro (che grazie a Dio non manca. Ma stressa, eccome se stressa). Nella vita privata (perché insomma siamo pur sempre esseri umani che provano emozioni). E mettiamoci anche un bel trasloco. Sia chiaro: sono felice e contenta. Ma diciamo che relax e tranquillità sono ben altra cosa. E quindi la mia pelle cosa fa? Mi parla…”.

“So che tutto questo fra qualche settimana o forse mese, chi lo sa, scomparirà – ha aggiunto -. Ma nel frattempo ho imparato a conoscermi e ad accettare il fatto che essere umani implica anche accettare di essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento. Domani non saremo uguali ad oggi, spunterà un’altra imperfezione, una linea d’espressione, un capello bianco. E va bene così! Chi lo dice che non possiamo vivere i nostri cambiamenti in totale serenità? Chi le ha scritte queste regole? E soprattutto chi dice che debba essere sempre così? Io non ci sto. Io sono umana”.

Paola ha così diffuso un importante messaggio di accettazione. “Credetemi, quasi niente di quello che vedete qui sui social è realmente come appare – ha affermato -. Un buon makeup, un paio di filtri, la giusta luce, qualche modifica di post produzione ed il gioco è fatto... Io, comunque, mi sento davvero bene anche con questi brufoli in faccia, ho voglia di fare esattamente le stesse cose di sempre strafregandomene altamente se qualche str… dirà “oddio ma cosa è successo alla faccia della Di Benedetto?!” Gli str… restano str… Per tutti gli altri invece una speranza c’è”.