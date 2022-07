Valentina Ferragni brilla come non mai: il make up oro è un trionfo di luce

V alentina Ferragni ci insegna a sfoggiare il make up oro per brillare nelle notti d'estate (e non solo)

Valentina Ferragni brilla con il make up oro e il suo beauty look è un trionfo di luce. Il trucco dorato è da sempre una garanzia, soprattutto d’estate, quando le occasioni per partecipare a feste e party a bordo piscina sono tantissime.

Ci sono alcune nuance, come oro e argento, che vengono considerate difficili da sfoggiare. Per questo vengono relegate a occasioni speciali, ma in realtà, anche il gold è perfetto per tutti i giorni. A svelarcelo è la sorella di Chiara Ferragni con un make up che è già di tendenza.

Perché sfoggiare l’oro? Si tratta di un colore passepartout che sta bene proprio a tutte. Una nuance che addolcisce i tratti, è avvolgente e super femminile. Viene consigliata soprattutto per chi ha i capelli biondo miele o biondo dorato, ma si abbina benissimo pure ai capelli rame e castano ramato. Gli occhi verdi o azzurri, come quelli di Valentina Ferragni, si possono esaltare al meglio grazie all’ombretto gold, l’ideale sia per il sottotono caldo che a quello freddo.

In sostanza dunque potremmo dire che il make up oro è super versatile, adattandosi a tutti i colori di capelli e di occhi. Regala un bagliore lucente e intenso alle iridi chiare e profondità a quelle scure. Come scegliere la nuance perfetta? In questo caso va presa in considerazione l’armocromia. Lo champagne con riflessi dorati è una nuance tenue perfetta per chi ha gli occhi scuri, mentre platino e argento sono colori ottimi per occhi chiari.

Quando si parla di trucco oro è importante scegliere i prodotti giusti. Quelli in crema e compatti sono ottimi per esaltare le sfumature sofisticate e tenui di questo colore. La tecnica migliore per applicare l’ombretto è quella dello smokey eyes. Il segreto? Usare come base l’oro e intensificare con una nuance più scura.

Se il color block, con la stessa sfumatura sulla palpebra mobile e su quella fissa, è very chic, come svela Valentina Ferragni, l’effetto lamè si può ottenere facilmente con la polvere libera. Un trucchetto per aumentare l’intensità del prodotto? Le dita o il pennello bagnati, per ravvivare lo sguardo al massimo. Il tocco finale è offerto da labbra nude, con un pizzico di gloss, e blush scintillante, per brillare al massimo come l’influencer. Con l'effetto intensificato da un hairstyle effetto bagnato: uno chignon wet e strettissimo con riga centrale che di certo ci accompagnerà per tutta l'estate.