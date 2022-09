Questi sono tutti i segreti del runaway chic eyeliner. Li conoscevi?

I make up look che si possono realizzare con l’eyeliner sono quasi infiniti e tra questi uno dei più gettonati del periodo è il runaway chic eyeliner

L’eyeliner è un prodotto make up che non è mai passato del tutto di moda ma nell’ultimo anno la sua popolarità si è a dir poco impennata, complici prima le ragazze di Euphoria e poi le numerosissime celeb che in tutti questi mesi hanno deciso di sceglierlo come fulcro dei loro beauty look. A conferirgli una popolarità inossidabile è soprattutto la sua estrema versatilità, dato che è disponibile in infiniti colori e può essere applicato eseguendo tantissimi motivi grafici differenti. Se nell’estate che ci siamo appena lasciati alle spalle il multicolor l’ha fatta da padrone, l’autunno ci regala un ritorno al nero. Vietato però pensare che classico significhi monotonia. Sono tanti infatti i metodi che possono essere usati per stenderlo. Tra i più gettonati del periodo il runaway chic eyeliner.

Cos’è il runaway chic eyeliner

La parola runaway in inglese significa fuggire ed è proprio da essa che si sviluppa la tendenza del runaway chic eyeliner, caratterizzata da una linea di eyeliner tracciata in modo allungato verso l’esterno. A differenziarlo dall’altrettanto noto cat eye, il fatto che la codina in questo caso tenda ad essere leggermente incurvata e a seguire in modo armonico la naturale forma delle ciglia. Questo accorgimento rende il trucco molto leggero e sfuggente e apre lo sguardo in modo delicato.

Come realizzarlo

Per truccare gli occhi seguendo questa tecnica è necessario munirsi di un eyeliner a punta sottile. Qualunque tipologia va bene, l’importante è solo avere un minimo di manualità con lo strumento.

Parti dall’angolo interno e traccia una linea sottilissima all’attaccatura delle ciglia. Continua fino all’angolo esterno aumentando progressivamente lo spessore, senza però esagerare. Una volta giunta al termine dell’occhio prosegui verso l’esterno creando una codina sottile leggermente incurvata. Per fare al meglio questo passaggio può esserti utile stendere prima il mascara, in modo da vedere meglio l’incurvatura delle tue ciglia e basarti su quelle per creare la coda.

La caratteristica principale del runaway chic eyeliner, infatti, è proprio il fatto di armonizzarsi perfettamente con le ciglia attraverso un movimento sinuoso che le accompagni.

Dopo aver truccato entrambi gli occhi con questa tecnica, il make up look della parte superiore del viso potrebbe dirsi terminato ma se vuoi renderlo ancora più incisivo stendi un ombretto neutro sulla palpebra mobile e uno leggermente più scuro sulla piega dell’occhio, così da donare allo sguardo ancora più tridimensionalità.