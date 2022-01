C 'è amore nell'aria e il merito non potrebbe essere che del 14 febbraio, ovvero, la Festa degli Innamorati. La domanda che ti toglie il sonno è "come mi trucco per San Valentino"? Per te abbiamo raccolto le idee più romantiche e colorate da sfoggiare durante la giornata più romantica dell'anno.

Se c'è un giorno dell'anno in cui potete serenamente lasciarvi prendere dal sentimentalismo è il 14 febbraio. E come farlo, se non con un trucco per San Valentino 2022 dall'animo romantico? Bando al makeup naturale alla Chiara Ferragni: il makeup per la Festa degli Innamorati dovrà essere vivace e colorati, magari ispirato ai colori tipici di questa giornata. E, soprattutto, perfetto per abbinarsi a delle unghie con cuoricini. Ecco allora che dovrai puntare tutto su un trucco di San Valentino capace di giocare con i toni del rosa, del rosso e del viola, ma anche di illuminarsi con strass e perle. Niente eccessi, ma solo un pizzico di leziosità e di romanticismo ammiccante. Puoi puntare tutto sulle labbra, con un rossetto che richiede baci appassionati, o ammaliare con uno sguardo incorniciato da un trucco occhi di San Valentino 2022 capace persino di ravvivare gli occhi stanchi. La scelta più all'avanguardia? Un makeup monocromatico.

Trucco San Valentino 2022: osare con il rosso

Non ci sono dubbi su quale sia il colore dell'amore: il rosso, ovviamente! Ecco perché potresti usarlo per creare un trucco monocromatico, declinando la stessa nuance per occhi e labbra. In questo caso, l'ideale è utilizzare un finish matte per gli occhi e uno lucido per le labbra. In questo modo, il gioco cromatico sarà più divertente.

Il makeup rosa con glitter

Sarà l'influenza di Euphoria 2, ma un makeup non può certo dirsi tale senza l'aggiunta di qualche glitter. Puoi provarli in abbinamento a un ombretto rosa Barbie, per esempio. L'effetto è un trucco di San Valentino 2022 delicato, ma grintoso, adatto ad affascinare in un battito di ciglia.

Strass luminosi per il makeup occhi di San Valentino 2022

Hai in previsione una serata elegante? Il tuo signature look dovrà essere con strass, luminoso e appariscente quanto basta. Puoi utilizzare i brillantini proprio come faresti con l'eyeliner, creando un trucco grafico. In questo caso, non dimenticare di completare il makeup con tantissimo mascara, per evitare che il makeup risulto appesantito.

L'eyeliner bianco per un look da principessa moderna

Hai mai notato come, nelle favole, le principesse sembrino sempre avere occhi luccicanti? Puoi provare a ricreare lo stesso effetto con un eyeliner bianco. Stendilo sulla rima cigliare superiore, abbinalo a un tocco di mascara bianco sulle ciglia inferiori e otterrai il trucco di San Valentino 2022 perfetto per ingrandire gli occhi.

Il makeup monocromatico e sensuale

Se desideri aggiungere un pizzico di pepe al 14 febbraio, affidati ai colori speziati. Da utilizzare per l'ombretto e il rossetto, ma anche per scaldare leggermente l'incarnato. L'effetto finale è un makeup che non permetterà a nessuno di toglierti gli occhi di dosso, rendendoti incredibilmente sensuale.

Un tocco di ombretto rosa

Il rosa è un colore più versatile di quanto si possa pensare, adatto a valorizzare le bionde quanto le more. tutto sta a scegliere la giusta tonalità. Per San Valentino 2022, in particolare, ti consigliamo di optare per una nuance più tenue e avvolgente sugli occhi e una più sgargiante sulle labbra.

Un trucco occhi gioiello per San Valentino 2022

Il segreto per impreziosire il tuo makeup di San Valentino è utilizzare delle piccole perle. Al tuo trucco non servirà nient'altro: utilizzale come dei piccoli punti luce, da usare per decorare lo sguardo. L'effetto romantico è garantito: cosa c'è di meglio che guardarsi negli occhi?

Il trucco viola e nero per una serata piccante

Il viola è un colore dotato di una naturale profondità, ecco perché potrebbe essere la svolta del tuo trucco di San Valentino. Utilizzalo in abbinamento al nero, per rendere l'effetto finale misterioso e piccane, perfetto per aggiungere un po' di pepe alla serata.

Il punto luce colorato per il 14 febbraio

Non vuoi strafare, ma desideri comunque che il tuo trucco occhi sia indimenticabile? Tutto ciò che ti occorre è un punto luce colorato. In questo caso, tutto ciò che devi fare è evidenziare l'angolo interno dell'occhio con un ombretto shock, che illumini lo sguardo in modo inaspettato.

Il finish glossato per un effetto monocromatico unico

Un finish brillante è tutto ciò che occorre al tuo trucco di San Valentino 2022 per brillare di luce propria. Usalo per evidenziare gli occhi e le labbra, ma anche per sottolineare i tratti più sensuali del viso. Puoi optare per un effetto dewy o per aggiungere un tocco di illuminante nei punti strategici del volto: a te la scelta!