L a routine chiama e il make-up risponde: ecco tutti i consigli per rientrare in città dopo le vacanze e riprendere in mano pennelli e blush per risplendere al meglio

Il rientro dalle ferie non è mai semplice: il ritorno alla normale routine, l'estate che si allontana e il relax che è ormai un lontano ricordo. Ma il ritorno in città vuol dire anche riprendere in mano anche le vecchie abitudini come, ad esempio, la cura riguardo il make-up.

Non c'è da vergognarsene: in estate ci piace essere make-up free optando per un incarnato libero, leggero e luminoso sia per far risaltare il colorito brunito, per chi lo ama, sia per tollerare al meglio il caldo che a volte diventa soffocante e rende quasi impossibile sia la fase dedicata al trucco, sia tollerarlo sulla pelle.

Proprio per questo, quando si torna a casa, è belle poter tornare ai vecchi ritmi e riprendere in mano pennelli, fondotinta e non solo. Ma il rientro merita qualche piccola attenzione in più per illuminare al meglio il viso e dargli la giusta attenzione.

Spf, da indossare sempre e comunque

Sì, parliamo di make-up ma senza SPF non si può fare niente. È la base di ogni make-up perché, oltre a proteggere, sono tantissimi i prodotti che permettono di offrire un ottima base trucco che durerà tutto il giorno e aggiungerà un tocco di luce.

Non solo, il trucco per mantenere al meglio l'abbronzatura è proprio continuare a proteggere la pelle di raggi UVA e UVB per evitare di irritare e iper sensibilizzare la pelle.

Incarnato perfetto? Meglio fluidi leggeri e protettivi

Forse al rientro dalle vacanze non si è subito pronti a indossare un fondotinta, che sia liquido, in polvere o in crema, ma perché rinunciare a un tocco uniformante per rendere ancor più bello l'incarnato? La soluzione è nelle creme colorate e in quei prodotti che si trovano a metà strada tra skincare e make-up come BB cream o CC cream.

Questi prodotti, oltre essere di facile applicazione, permettono di adattarsi al colorito di ognuno senza grande sforzo e, inoltre, forniscono un incarnato uniforma andando, allo stesso tempo, di idratare e curare la pelle. Alcuni di questi prodotti, poi, hanno al loro interno un fattore di protezione solare che, quindi, permette di evitare lo step della crema solare e ottenere la protezione da questo fluido colorato.

Parola d'ordine: illuminare

Il colorito del rientro è luminoso e brillante e, per questo motivo, è bene continuare a mantenerlo. Purtroppo, però, tra aria condizionata, inquinamento e non solo è facile che la pelle perda la sua naturale luminosità, ottenuta con tanta fatica durante le ferie. Per questo motivo è bene utilizzare prodotti illuminanti sia su tutto il viso, sia per rendere più d'impatto alcune aree del viso come gli zigomi, il ponte del naso e non solo.

Che siano neutri o leggermente colorati, questi prodotti possono essere sia in fluido che in stick, permettendo così un'applicazione più facile e immediata anche in momenti diversi del giorno. Il nostro consiglio per il tocco di luce perfetto? Picchiettare il prodotto sullo zigomo con l'anulare, il dito che imprime meno pressione, e continuare a seguire l'osso fino alla tempia. Da non dimenticare, poi, l'arco sopraccigliare per dare luce allo sguardo e agli occhi.

Le texture in crema da amare e applicare

Sì, per tradizione e abitudine i prodotti in polvere sono i più utilizzati e quelli che spesso si ritrovano nei beauty di tutti. Eppure, soprattutto per il make-up di rientro dalle vacanze, sono le formulazioni in crema ad avere la meglio per tutto il viso. Sì agli ombretti in crema, che illuminano la palpebra e amplificano lo sguardo; stessa cosa vale per i blush in crema che permettono di lasciare un finish luminoso sulle gote, che si aggiunge al colore pensato appositamente per le guance.

Per chi è addicted al finish opaco e matte, sicuramente questo può essere un cambio radicale e forse difficile. Nonostante sia possibile utilizzare un leggero velo di cipria per fissare i punti più critici, come la zona T, è bene comunque optare per prodotti fluidi o cremosi per dare maggiore enfasi alla pelle baciata dal sole.

I colori? Meglio uscire dagli schemi

Cambiare le regole è sempre difficile, soprattutto se è necessario uscire proprio dalla comfort zone. Questo vale ancor di più per quanto riguarda i colori del make-up che, con tanta fatica e sperimentazione, si sono individuati nel corso degli anni.

Marroni e simili rappresentano i colori più amati e utilizzati, ma questa volta è necessario andare oltre e provare a giocare con i colori. Sì ai rosati, magari che riprendono i toni del blush, oppure ai colori pop che raccontano la fine di un estate che si vorrebbe vivere per sempre (o quasi).

Make-up da rientro: i migliori prodotti da provare 1/8 Dr. Hauschka, Fluido Illuminante - perfetto per un tocco di luminosità grazie ai pigmenti dorati. Realizzato in collaborazione con la designer di gioielli Saskia Diez, che ne ha ideato il packaging.

2/8 espressOh, Dewy Latte - un prodotto che unisce l’idratazione e l’azione rimpolpante di un prodotto skincare al finish extra radioso di un prodotto make-up. 3/8 Fenty Beauty, Eaze Drop'lit All-Over Glow Enhancer - booster che offre una luminosità istantanea e naturale che porta l’effetto glow ad un livello superiore.

4/8 Guerlain, Ombres G - Una palette caratterizzata da quattro differenti finish: satinato, matte, metallico e cangiante. 5/8 MULAC Milano, Lip Toy - un balsamo colorato super confortevole che idrata e coccola le labbra lasciandole piene, morbide e sane. 6/8 Make-up For Ever, Aqua Resist Shadow - matita 3 in 1 e impermeabile: perfetto per gli occhi sensibili, ha una consistenza morbida e setosa.

7/8 One.two.free!, Cheeky Glow Cream Blush - l morbido e cremoso dona la perfetta nota di colore, mantenendo la pelle idratata e fresca allo stesso tempo. 8/8 Skin First, Stay Natural BB Cream - crema colorata con pigmenti microincapsulati che a contatto con la pelle si adattano a qualsiasi tonalità d’incarnato per uniformare il colorito e

donare un look naturale e luminoso. PREV NEXT