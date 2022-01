G li occhi marroni sono i più comuni al mondo, ma questo non è certo un buon motivo per lamentarsi! Dal punto di vista del makeup, infatti, non potresti essere più fortunata: per il trucco occhi marroni, castani o scuri, infatti, puoi contare su tantissime sfumature di ombretti.

Quando si tratta di trucco occhi marroni è tutta una questione di sfumature. Quelle degli ombretti, che possono andare dal verde al blu, dal viola all’arancione. E quelle dell’iride stessa, che può variare dal nocciola al marrone scuro, senza considerare le numerosissime pennellate verdi e dorate che possono avere gli occhi castani. Come truccare gli occhi marroni? Rispettandone la profondità. Certo, perché non importa che si tratti di un trucco semplice e da giorno o di un makeup adatto a scaldare gli animi con la sua eleganza durante una serata importante: truccare bene gli occhi marroni significa valorizzarne la naturale intensità. Ecco allora che ti serviranno ombretti per creare smokey eyes sfumati, eyeliner per giochi grafici e pennellate di colore intenso (purché tu non faccia errori grossolani con il trucco occhi!).

Il trucco semplice per gli occhi marroni è nude

Per ottenere un trucco occhi marroni adatto a qualsiasi occasione, la soluzione ideale è orientarsi verso il nude. Tonalità poco appariscenti, da portare sfumate o a tutta palpebra. La nuance perfetta, naturalmente, dovrà fondersi con il tuo incarnato, ma non troppo da sparire. Ecco perché puoi provare con un colore tenue come il panna o l'avorio, quanto con tonalità intense quanto il cioccolato. Per un effetto leggermente più drammatico, ma non appariscente, combina più ombretti, ponendo la nuance più chiara nell'angolo interno dell'occhio e quella più scura all'esterno: il risultato sarà intenso e ti aiuterà ad aprire lo sguardo.

Come truccare gli occhi marroni? L'ombretto viola per gli occhi scuri

Se vuoi che i tuoi occhi marroni brillino, non puoi che provare con il viola. Da scegliere in versione glitterata, matt o tempestata di strass. Una nuance perfetta tanto per un trucco occhi scuri, quanto per le iridi nocciola o castane. Il viola, infatti, sa esaltare perfettamente ogni sfumatura dell'iride. Il modo migliore per sfoggiare questo colore è a tutta palpebra e con sfumature rigorosamente ton sur ton. Con questa nuance potresti anche azzardare un cut crease originalissimo: utilizza una tonalità leggermente più scura per la piega dell'occhio e azzarda con toni più chiari per la palpebra mobile.

Il trucco per occhi scuri si tinge con pennellate dorate

Per mantenere il trucco occhi marroni semplice e, al contempo, aggiungere qualche dettaglio interessante, tutto ciò che ti serve è un ombretto dorato. Una nuance perfetta per valorizzare tutte le sfumature di occhi castani e dare maggiore profondità allo sguardo. Una nuance che si rivela anche particolarmente versatile: se concentrata nell'angolo interno dell'occhio, infatti, agirà come un punto luce, ma portata a tutta palpebra è l'ideale per un trucco occhi elegante e da sera.

Truccare gli occhi nocciola con il fucsia

Un colore allegro, pop e ricercato al tempo stesso: il fucsia è perfetto per un trucco dedicato alle iridi nocciola. L'effetto è perfetto per valorizzarne tutte le sfumature e, contemporaneamente, aggiungere un tocco inaspettato al makeup. Come truccare gli occhi con un ombretto shock? Rendendo giustizia alla nuance e optando per soluzioni grafiche e creative.

Come truccare gli occhi marroni grandi?

Se hai la fortuna di avere un paio di grandi occhi da cerbiatta, sfruttali! In questo caso, la soluzione migliore per il tuo makeup è lanciarti su un trucco modaiolo e complesso, magari in total black. Potresti provare, ad esempio a definire lo sguardo con una linea di eyeliner spessa, da tempestare di strass. In questo modo, l'occhio sarà perfettamente delineato e pronto a brillare.

Il trucco per occhi scuri è verde

Per valorizzare le iridi scure, una tonalità decisamente da provare è il verde. Come utilizzarlo? Per creare uno smokey eyes sugli occhi marroni, ovviamente. Utilizzalo in abbinamento a un ombretto marrone, con cui creare un'ombreggiatura lungo la piega dell'occhio. L'intensità del verde, invece, dovrà essere riservata alla palpebra mobile: la luminosità che saprà conferire agli occhi ti lascerà a bocca aperta!

Il makeup marrone ton sur ton

Come creare il perfetto trucco naturale e da giorno sugli occhi castani? Con un ombretto marrone, s'intende. In questo modo, il makeup risulterà di una semplicità assoluta, minimal e chic al tempo stesso. Puoi utilizzare una matita marrone o un ombretto che sia quasi dello stesso colore delle iridi dei tuoi occhi. La soluzione furba? Utilizzare l'ombretto per creare un effetto allungato, dando vita a un trucco dall'effetto antiage.

Ombretto per occhi marroni: prova il rosso!

Il rosso è una nuance davvero potente, specialmente se scelta per il trucco occhi marroni. L'effetto è illuminante e intenso, capace di dare profondità allo sguardo. Puoi declinare l'ombretto in modi diversi, optando per soluzioni senza sfumature e tempestate di strass e glitter od osando con ombretti matte e da sfumare. Una versione da provare è certamente l'Halo Makeup, il trucco social per eccellenza.

Soluzioni per truccare gli occhi marroni e piccoli

Se cerchi un modo per ingrandire gli occhi marroni, la parola d'ordine è luminosità. Non dimenticare, infatti, che le tonalità troppo scure potrebbero letteralmente schiacciare gli occhi, rimpicciolendoli ulteriormente. Ecco allora che dovrai armarti di ombretti chiari e delicati, con cui delineare lo sguardo. La nuance giusta? Si sceglie in base all'iride, ovviamente. Per gli occhi molto scuri, infatti, puoi optare per colori pastello polverosi, mentre per le iridi nocciola o castano chiaro puoi azzardare qualcosa di più intenso, l'arancione ad esempio.

L'eyeliner per il trucco per occhi marrone

L'eyeliner nero è uno dei migliori alleati per il trucco occhi scuri: non puoi sbagliare! Facile da applicare - lo sai, la linea si studia in base alla forma dell'occhio - è perfetto per ottenere dal tuo makeup tutto ciò che desideri. Puoi scegliere una veste grafica o un cat eye allungato. Attenzione, invece, all'uso dell'eyeliner con gli occhi nocciola: le sfumature dorate e calde di questa nuance potrebbero risultare appesantite dal nero.

Trucco per occhi castani: mille sfumature di blu

Se hai gli occhi castani, nel tuo beauty case non può mancare il blu. Che si tratti di un ombretto, di un eyeliner o di un mascara non importa: il risultato metterà in risalto le iridi in ogni caso. La chiave è non esagerare e creare delle sfumature leggere che contrastino con il castano, senza appesantire gli occhi. Un colore che dona davvero agli occhi marroni, tanto che puoi utilizzarlo sulla palpebra superiore e sulla rima cigliare inferiore senza pensieri.

Il trucco per occhi marroni e capelli castani

Occhi e capelli marroni sono la combinazione perfetta per decidere di osare con l'ombretto. Ecco allora che l'unica scelta possibile è azzardare e creare un mix&match di tutti i colori che più valorizzano le iridi e i capelli scuri. Una punta di arancione, un pizzico di rosso e una pennellata di fucsia: l'effetto è psichedelico e molto intenso, specialmente se illuminato con dell'ombretto argento al centro della palpebra superiore.