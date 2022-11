Make-up zero sbatti: ecco come farlo – bene – con (al massimo) 4 prodotti

S ì, hai letto bene. Puoi creare un trucco semplice e bello con solo quattro prodotti di make-up impiegandoci meno di 10 minuti. Ecco come fare

Presentare al mondo la migliore versione di noi stesse non significa necessariamente avere un full make-up. Quello che per le appassionate è un piacere e un divertimento, per qualcuna può diventare un lavoro troppo laborioso. Troppi prodotti e troppi minuti che perdiamo per dover creare un trucco "finto" naturale. Questo lo è davvero e richiede il minimo sforzo.

Molte di noi preferiscono concentrarsi sulla pelle, dedicando il minor tempo possibile al trucco. Poi c'è chi invece preferisce fare il contrario, poca skincare e tanto make-up. Oppure c'è anche chi ama davvero un lungo percorso per entrambi e dedica volentieri tempo e fatica alla loro realizzazione. Tutte le scelte sono più che rispettabili, ma la parola d'ordine qui è ottimizzare: minor tempo possibile e massimo risultato.

L'obiettivo non è una chimera. L'importante è una buona - anzi eccellente - skincare routine e saper scegliere e applicare i prodotti giusti. Sì, perché avere il giusto fondotinta e non sapere come metterlo, vanifica automaticamente quello che vogliamo fare. Vediamo allora di capire quali sono i prodotti chiave per un trucco veloce e impeccabile. Se segui questi step, 5 minuti dovrebbero essere sufficienti ed è una tempistica molto più che ragionevole, anche per le super pigre.

Fondotinta o correttore

Dopo aver concluso la skincare routine, se stai facendo le cose per bene, dovresti avere una pelle bella luminosa e idratata. Se non sei ancora giunta a questo traguardo, ricordati l'importanza dell'esfoliazione due volte la settimana e la vitamina C tutti i giorni. La pelle premia la costanza di chi se ne prende cura. Ovviamente la protezione solare è imprescindibile anche in inverno.

Poiché per questa metodologia di trucco, il fondotinta non svolge appieno tutte le funzioni per cui è pensato, le funzioni di protezione e di idratazione ricadono tutte sulla skincare.

Il fondotinta, soprattutto se molto coprente, tende sempre ad appiattire. Allora, piuttosto che metterlo su tutto il viso, usalo dove serve davvero e concentrati sul rombo interno del viso. Stiamo parlando del centro della fronte, e delle zone sotto agli occhi, intorno al naso del mento. Sono i punti strategici che di solito richiedono più attenzione: vuoi perché più sensibili con tendenza ad arrossarsi, o per via di occhiaie e imperfezioni cutanee.

Tip 1 - Il fondotinta deve essere un perfect match con la tua pelle: usa la massima attenzione in fase di acquisto e fai tanti swatch da guardare sotto ogni tipo di luce.

Tip 2 - Scegline uno a coprenza modulabile. Questa dipende dallo strumento con cui lo stendi - mani, pennello o blender - e anche dalla quantità di prodotto che usi. Inizia con una dose minima ed eventualmente aggiungi un piccolo extra solo la zona che richiede più attenzione.

Tip 3 - Se il tuo problema sono le occhiaie molto segnate, qui trovi tutti i rimedi di trucco, skincare e device che possono aiutarti a ridurle ai minimi termini.

L'alternativa al fondotinta è proprio il concealer. Se hai già una bella pelle e non hai grandi imperfezioni da mimetizzare, puoi usare il correttore solo ed esclusivamente nelle zone in cui è necessario. In questo modo leggerezza e trasparenza sono assicurate al 100%.

Il bronzer

Che tu lo scelga in polvere o in stick, il bronzer è il secondo prodotto che dovresti usare. Non solo dà un colorito sano, ma ti aiuta a definire l'ovale. E sì, puoi sfruttarlo anche per fare un leggero contouring e per intensificare l'occhio in modo molto naturale. Se così hai già ottenuto il risultato sunkissed che desideravi, puoi saltare il prossimo step e passare subito all'ultimo. Altrimenti, se non vuoi utilizzare il bronzer, puoi passare direttamente ai prossimi due prodotti: il risultato deve rendere felice te e noi siamo qui per suggerirti più alternative possibili per semplificarti la vita.

Un prodotto ibrido e multiuso

Questi prodotti sono la svolta, soprattutto perché davvero permettono di truccarci senza ansie. Sono disponibili nelle texture più diverse - creme, cream-to-powder, liquidi o balsami - che si fondono con la pelle, sono modulabili e soprattutto possono essere utilizzati ovunque sul viso. E se hai già trovato la tua shade d'elezione, il prossimo step è scegliere dove vuoi il focus. Vuoi il blush più intenso, l'occhio più in risalto o preferisci che le labbra siano enfatizzate? Tutto è possibile e con solo un prodotto, basta insistere sulla zona che ci interessa.

Il mascara

Anche chi non ama particolarmente truccarsi non dovrebbe mai rinunciare al mascara. Definisce, allunga, incurva e infoltisce le ciglia, rendendo lo sguardo più intenso e l'occhio più definito. Anche in questo caso, l'importante è sceglierne uno che soddisfi le nostre esigenze.

Certo, ci sono delle validissime alternative al suo utilizzo. Se approfittarne o meno dipende da cosa consideri più impegnativo, se mettere il mascara ogni mattina (e toglierlo la sera) o il mantenimento dei trattamenti. E in questo caso è bene valutarne anche l'aspetto economico.

La laminazione, per esempio, allunga, incurva e dà volume, ma devi anche capire se il rapporto realizzazione/durata ne vale la pena. E se le tue ciglia sono lunghe a sufficienza per questo tipo di trattamento. In alternativa puoi fare le extension, ma anche in questo caso devi pensare sia al tempo e al costo della realizzazione più quelli del mantenimento. Certo è che in entrambi i casi ti svegli la mattina e lo sguardo è già aperto.

1/12 Fondotinta Face Finity All Day Flawless, Max Factor - Prodotto multifunzione che unisce la tenuta di un primer, la capacità coprente e mimetizzante di un correttore e la copertura, protezione e finitura di un fondotinta. Finish perfezionante e copertura da media a alta. 2/12 Fondotinta Power Fabric+, Giorgio Armani - Formula oil to powder altamente pigmentata che garantisce comfort, leggerezza e coprenza, ma effetto pelle nuda. 3/12 Fondotinta Accord Parfait, L'Oréal Paris - Fondotinta di nuovissima generazione che contiene sei tipi di pigmenti, perché il colore si fonda perfettamente con quello della pelle. 4/12 Forever Skin Correct, Dior - Correttore ultra idratante con coprenza da leggera ad alta che mimetizza occhiaie, piccoli rossori, macchie e imperfezioni senza appesantire. 5/12 Synchro Skin Correcting Gel Concealer - Formula in gel, finish luminoso e copertura da leggera a media uniti ad alta scorrevolezza. 6/12 Miracle Pure Concealer, Max Factor - Texture leggera e modulabile con finish luminoso per questo correttore con formula in crema. 7/12 All in One Stick Bronzer & Contour, Diego Dalla Palma Milano - Stick multiuso per viso, occhi e labbra dalla formula cream to powder che si fonde perfettamente con la pelle, permettendo di modulare facilmente l’intensità del colore per un’applicazione facile e precisa. 8/12 Halo Cream Cheek + Lip Tint, Smashbox - Colore modulabile da medio a intenso semplicemente applicando diversi strati con le dita. Facile da sfumare e dal finish matte, ma luminoso, regala un effetto super naturale. 9/12 Colour Stick, Byredo - Stick all- over per guancia occhi e labbra. Si può applicare con le dita o con il pennello e l'intensità del colore è modulabile. 10/12 11/12 MALEDUCATA Super Volume Mascara , Mulac - Il mascara che fa tutto: occhi profondi, sguardo definito, ciglia extra black e un volume super. 12/12 Mascara Always Exaggerate, LH36 - Ciglia effetto panorama, con volume extra e curvatura impeccabile. PREV NEXT