Il trucco effetto lifting per ottenere zigomi da modella

L e potenzialità del contouring sono infinite, tanto da poter regalare un vero e proprio lifting al viso senza ricorrere a bisturi o filler. Merito di un sapiente gioco di chiaroscuri, adatti a rendere il viso più giovane e tonico

Il contouring del viso è uno strumento prezioso, capace di plasmare i lineamenti del viso per renderli più armoniosi ed equilibrati, valorizzando i punti di forza del volto e mascherandone i piccoli difetti. Se ben utilizzati, infatti, i prodotti per il contouring funzionano persino meglio di filler e bisturi: i chiaroscuri, infatti, consentono di cesellare il viso e scolpirlo con attenzione, plasmandolo secondo le proprie necessità. A meritare le maggiori attenzioni sono gli zigomi, fondamentali per conferire al volto un aspetto giovane e fresco. E, così, sui social - e, in particolare, su TikTok - i tutorial dedicati a come alzare e definire gli zigomi sfruttano il potere dello sculpting per sconfiggere la gravità. L'obiettivo? Ottenere perfette Lifted Model Cheeckbones, guance da modella, alte, toniche e ben definite, capaci di rendere i lineamenti del viso più intensi e drammatici.

Lifted Model Cheeckbones: la tecnica virale su TikTok

Per ottenere un trucco con effetto lifting è fondamentale posizionare con precisione bronzer e correttore, creando delle zone chiare e altre più scure, per giocare al meglio con i volumi del viso. L'obiettivo, ovviamente, è "alzare" gli zigomi. Proprio per questo, è importante posizionare il bronzer strategicamente, in modo che la guancia risulti quasi incorniciata, lasciando che le linee del contouring si congiungano sulle tempie che, invece, dovrebbero essere illuminate dal correttore. Per ottenere un effetto ancora più drammatico, poi, l'ideale è utilizzare il correttore per illuminare la zona perioculare, eliminando le occhiaie e creando una base ideale per il blush, che dovrà accendere le guance ed essere sfumato verso le tempie.

https://www.tiktok.com/@christendominique/video/7193072067468594474

Lifted Model Cheeckbones: texture e applicazione

La tecnica di stesura di bronzer e correttore è fondamentale per liftare il viso e ringiovanirlo. Proprio per questo, è importantissimo studiare accuratamente la combinazione tra texture e modalità di applicazione. L'ideale, infatti, sarebbe affidarsi a consistenze cremose, magari in stick, per posizionare perfettamente il prodotto, seguendo le linee necessarie a realizzare un trucco con effetto lifting. Quanto alla sfumatura, è essenziale utilizzare una beauty blender o un pennello, assicurandosi di sfumare il colore dal basso verso l'alto.

https://www.tiktok.com/@paintedbyspencer/video/7178948381312601390?

Il trucco effetto lifting: cosa non fare

Per ottenere perfette guance liftate da modella occorre alleggerire il make up il più possibile, per ottenere un risultato naturale. Proprio per questo, l'ideale è utilizzare poco prodotto e, soprattutto, poco correttore, evitando di appesantire la zona perioculare. Allo stesso modo, il focus del trucco con effetto lifting sono gli zigomi e, perciò, è bene evitare di eccedere con un contouring della fronte molto marcato, che potrebbe far risultare il viso più chiuso, annullando gli effetti della tecnica.