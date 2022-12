Trucco per Capodanno 2023: ecco le idee per brillare nella notte più scintillante dell’anno

A bbiamo cercato più di 30 idee per il trucco di Capodanno: dai un'occhiata e lasciati ispirare. E sì, ci sono glitter e cristalli come se non ci fosse un domani, ma guarda bene, perché anche la più scettica può sentirsi ispirata

In tempo di festeggiamenti il trucco e l'outfit sono di cruciale importanza. Se da un lato le più esperte - che hanno già dimestichezza con un trucco più articolato - non avranno problemi a sfogare la propria creatività per creare make-up sorprendenti, dall'altro c'è chi invece non è abituata a un trucco elaborato e può trovarsi a corto di idee. Ma anche chi predilige un look semplice nella vita di tutti i giorni, per il trucco di Capodanno tende a fare uno sforzo in più, provando magari a fare un piccolo passo al di fuori della proprio comfort zone.

Attenzione, un piccolo passo al di fuori della comfort zone non significa stravolgere completamente le tue abitudini di make-up e se non sei abituata a una full face, non è di certo Capodanno l'occasione per iniziare a sfoggiarla. Stiamo solo dicendo che anche un trucco semplice per Capodanno può dare risultati sorprendenti, magari con l'aggiunta di piccoli bagliori che lo rendano un po' speciale per l'occasione.

Trucco occhi per Capodanno

Illuminante, glitter e strass saranno dunque i tuoi migliori amici, ma prima di spaventarti ricordati che non è il prodotto in sé quello di cui devi avere paura, ma solo di sbagliare la quantità. Per inciso, la quantità sbagliata è quella che ti fa sentire a disagio. Piuttosto che mettere l'ombretto luccicante su tutta la palpebra, prova a metterne una punta nell'incavo nell'occhio, oppure usarlo per disegnare una riga e doppiare l'eyeliner, o in alternativa sotto all'occhio: hai numerose opzioni che ti permetteranno di realizzare un trucco di Capodanno strabiliante.

Non solo glitter, però. Dopo l'enorme successo della seconda stagione di Euphoria, cristalli, sticker e strass sono diventati un must del trucco. E se indossarli nella vita di tutti i giorni ti sembra un po' too much, quale occasione migliore pensavi di aspettare per sfoggiarli?

Anche se è Capodanno e utilizzi sticker, cristalli, strass e perline, per il trucco degli occhi, sia verdi che marroni, non cambia palette: sceglili quindi dei tuoi colori amici.

Trucco di Capodanno: le labbra

Per quanto riguarda le labbra, il rossetto rosso è tendenzialmente la scelta più gettonata: non solo è un grande classico, ma anche simbolo di buon auspicio. Nell'arte è il simbolo della fortuna, della forza, del successo e del fuoco. Il rosso è un colore molto potente, è sorgente di energia, stimola le forze del bene ed espelle l'energia negativa.

D'altro canto non deve essere una scelta obbligata, anzi. Rifletti bene se preferisci che siano gli occhi o le labbra i protagonisti del trucco. Dai rossetti nude ai gloss a specchio, devi solo scegliere il match migliore per il trucco degli occhi. O viceversa, perché nulla ti vieta di usare glitter e foil metallici anche per le labbra, a seconda del look finale che desideri ottenere.

Trucco di Capodanno: la base

Se di solito non usi fondotinta o basi colorate, non farlo a Capodanno per la prima volta. La notte è lunga e se non sai quanto riesci a far rimanere la base perfetta come appena applicata, non rischiare. Piuttosto affidati a perfezionatori dell'incarnato, come BB o CC cream, che danno sì un effetto molto naturale, ma riducono sensibilmente il rischio che il fondotinta si crepi o si sciolga.

Se invece sei già abituata ad usare il fondotinta, ci sentiamo solo di farti un paio di raccomandazioni. Prima di tutto, dedica molta più attenzione del solito alla skincare e prepara la pelle idratandola: a Capodanno la base è messa a dura prova da continui sbalzi termici (dentro e fuori dal locale) e se balli e ti scateni è probabile che sudi e si sciolga, quindi punta tutto su un buon fissatore per il trucco (e se ci stanno, metti un paio di prodotti per il ritocco in borsa), così arriverai al mattino con la pelle fresca come una rosa.