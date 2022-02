Q uali sono i trucchi per un make up perfetto in video e foto? I segreti da non perdere e copiare subito!

Invidi quelle persone che vengono sempre bene in video (e in foto)? In realtà non si tratta di una magia, ma del risultato di un make up perfetto, adatto per scatti e clip. Ci sono infatti prodotti che permettono di ottenere un risultato top e farti brillare come una star.

Il trucco perfetto per video e foto

Il make up perfetto per video e foto esiste e non è poi così difficile da replicare. Se le celebrity e le regine di Instagram si affidano a make up artist professionisti, tu potrai contare su buoni prodotti, tanta pazienza e alcune tips fondamentali!

Usa un primer opacizzante

Un trucco per evitare rossori e zone lucide? Un’ora prima di iniziare a truccarti usa un primer opacizzante. Insisti con il prodotto soprattutto nella zona T che è quella più critica quando viene posta sotto i riflettori. Questo piccolo segreto ti permetterà di avere un make up fresco e perfetto per tutto il giorno, senza rischiare l’effetto lucido.

Metti il fondotinta sulle orecchie

La BB cream non è molto indicata per foto e video, meglio puntare sul fondotinta. Da mettere anche in zone che non hai mai preso in considerazione, ad esempio le orecchie. Punta su un prodotto compatto, ma se preferisci puoi optare pure per un fondotinta liquido. Sceglilo opacizzante, stendendolo con un pennello. Non tralasciare le orecchie e il collo, perché rischieresti di creare un effetto bicolor piuttosto antiestetico.

Attenta alle ciprie iridescenti

Il make up 3D regala risultati sorprendenti, ma quando si parla di video e foto è sempre meglio evitare. I prodotti iridescenti infatti tendono a brillare e rischieresti di avere una pelle fin troppo lucida in foto. Il finish opacizzante è sempre la scelta migliore!

Metti il blush nei punti giusti

Non esagerare con la terra abbronzante, perché rischieresti di creare un effetto maculato. Ricordati sempre che un viso scurito in modo artificiale non rende bene nelle foto. Largo spazio invece al blush, da passare, ovviamente, nei punti strategici in modo da scolpire il viso.

Assicurati di avere sopracciglia curate

Le sopracciglia spesso vengono ignorate, ma in realtà sono fondamentali per rendere perfetto il trucco. Utilizza una matita per sopracciglia, ricalcando l’arco, ed esalta l’arcata sopraccigliare con un buon illuminante.

Applica dopo il fondotinta

Hai poco tempo e non vuoi commettere errori? Trucca prima gli occhi, poi applica il fondotinta. In questo modo potrai nascondere eventuali imperfezioni e coprire possibili macchie senza combinare un pasticcio!

Non dimenticare il mascara

Per accendere lo sguardo, anche in foto e video, punta sul mascara. Occhi incorniciati da ciglia finte sono sempre super fotogenici! Puoi optare, per un effetto più naturale, sui ciuffetti per un’aria sensuale, ma con naturalezza.

Rendi le labbra brillanti

Vuoi labbra stupende in foto? Punta su un gloss volumizzante, meglio se in colori chiari e vividi. Le nuance scure infatti rischiano di rimpicciolire le labbra, mentre quelle opache le fanno scomparire. I gloss invece ingrandiscono la bocca.

Termina con il fissante

Prima di scattare la foto o girare dei video, ricordati di fissare il trucco. Puoi usare dei prodotti professionali, spruzzando a 15 centimetri dal viso dopo il make up. In alternativa puoi scegliere un metodo casalinghe: passa sul volto un cubetto di ghiaccio all’interno di uno straccio di tela.

I segreti rubati alle star

Oltre al make up puoi copiare qualche piccolo trucchetto delle celebrity per venire bene in foto.

Blake Lively , ad esempio, spinge la punta della lingua all’insù fino a toccare l’arcata superiore dei denti. Questo le permette di avere una forma migliore dell’ovale, scongiurando il possibile effetto doppio mento. Tirando su la lingua infatti i muscoli del collo si contraggono.

Nicole Kidman invece cerca di slanciare il collo, mantenendolo teso. Il risultato influenza pure il viso che appare più luminoso. Monica Bellucci sceglie la stessa posa in ogni foto. Inclina il viso di lato e guarda altrove, risultando al tempo stesso naturale e bellissima.

Che dire invece di Taylor Swift ? La cantante in tutte le foto si morde le guance mentre sorride, mostrando i denti. La popstar si mordicchia in modo leggero e delicato l'interno delle guance con i suoi premolari. Gli zigomi, in questo modo, risultano perfetto e l'incarnato di porcellana grazie a un effetto lifting assicurato!

Vuoi sembrare sensuale? Imita Megan Fox ! L'attrice ha un trick per essere splendida: mostra la lingua lievemente. La inserisce fra le arcate dentali, facendola appena vedere. Ovviamente con disinvoltura!

! L’attrice ha un trick per essere splendida: mostra la lingua lievemente. La inserisce fra le arcate dentali, facendola appena vedere. Ovviamente con disinvoltura! Charlize Theron infine inspira dalla bocca. La celebrity accenna un sorriso leggerissimo, alzando all’insù gli angoli della bocca. Un altro trucchetto usato dalla Theron è quello di non focalizzare lo sguardo, inspirando dallo spazio minuscolo fra le labbra. In questo modo la tua pelle sembrerà di porcellana, il mento e gli zigomi appariranno scolpiti e il volto sensuale.