Truccarsi con la frutta è possibile (e super semplice!)

I l nuovo trend make up che arriva da Tik Tok ti svela come truccarsi con la frutta ed è strepitoso!

Truccarsi con la frutta non è solo possibile, ma anche super semplice! Si tratta del nuovo trend lanciato su Tik Tok. Un esperimento (ben riuscito) che si è trasformato in una vera e propria mania. Sui social infatti in tante si divertono a usare frutta di ogni tipo al posto di blush, rossetti o fondotinta.

Un modo zero waste e vegano di truccarsi, rispettando la pelle, illuminando l’incarnato ed esaltando l’abbronzatura. I frutti da utilizzare in particolare sono tre: le ciliegie, per colorare labbra e gote, le banane e l’uva al posto dell’eyeliner. In realtà non si tratta di una novità: a tutte è capitato, da piccole, di colorare per gioco la bocca con una mora oppure una fragola, fingendo di applicare un lipstick immaginario.

Come truccarsi con la frutta? Per prima cosa procurati dei frutti freschi, poi lavali bene e mettili da parte. A questo punto inizia a preparare la base del tuo make up come fai abitualmente, poi affidati ai tanti video su Tik Tok che svelano come funziona questo trend.

Mordicchia una ciliegia oppure tagliala, poi picchietta la zona della polpa sulle guance. Passa il frutto pure su labbra e naso, distribuendo il colore naturale in modo uniforme. Ti accorgerai fin da subito quanto le ciliegie siano efficaci per colorare l’incarnato, lasciando una tonalità deliziosa sulla pelle.

Ma le ciliegie non sono gli unici frutti utili per creare un make up super naturale e glow. Molte tiktokers infatti hanno pubblicato video in cui si truccano utilizzando uva e banane per riuscire a delineare al meglio il volto. Entrambi i frutti infatti hanno dei gambi che si anneriscono facilmente. Il segreto sta nel bruciacchiarli leggermente con l’accendino e utilizzarli come se fossero il pennellino di un eyeliner per scolpire al meglio le sopracciglia e realizzare un perfetto cat eye.

Le more, invece, sono ottime per colorare le palpebre, andando a sostituire l’ombretto. Ma anche per esaltare le labbra (con il contorno definito dalla banana) al posto del lip gloss e per definire gli zigomi con un tocco di colore. Il risultato non solo è eccezionale, ma l’uso della frutta permetterà anche di nutrire la pelle, rimpolparla e migliorare l’incarnato. Una soluzione super veg, perfetta per rispettare la Natura e il benessere, con tanti vantaggi e, perché no, la possibilità di divertirsi, testando frutti ed effetti.