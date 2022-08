Tightlining, l’eyeliner invisibile che ti regalerà occhi wow!

S i chiama tightlining, l'eyeliner invisibile per avere uno sguardo wow: provare per credere!

Un solo prodotto e una tecnica infallibile per intensificare lo sguardo: è il tightlining, l'eyeliner invisibile che ti regalerà, in pochi secondi, occhi spettacolari! Non a caso si tratta di un metodo particolarmente apprezzato dai make up artist per regalare uno strepitoso trucco naturale.

L’eyeliner invisibile infatti ha moltissimi pregi: mette al centro lo sguardo, accentuandolo senza però appesantirlo. Il tightlining risulta, appunto, “invisibile”, ma fa la differenza. Le ciglia appaiono più folte, gli occhi luminosi e belli.

Come funziona questa tecnica? Consiste nell’applicare sulla rima superiore dell’occhio la matita, riempiendo alla perfezione lo spazio fra le ciglia. Il risultato? Lo sguardo si “apre” al massimo, senza però sembrare truccato. L’eyeliner invisibile, diversamente da altre tipologie di make up, non appesantisce in alcun modo lo sguardo, inoltre si adatta alla perfezione a qualsiasi forma di occhio.

Il metodo è molto più semplice di quanto sembri. Basterà prenderci la mano, colorando al meglio e con precisione lo spazio fra le ciglia della rima superiore dell’occhio, riempiendo gli spazi in cui è visibile la pelle, proprio sull’attaccatura. Dopo aver appreso la tecnica ci vorranno solamente pochi secondi per realizzare un make up strepitoso.

Cosa serve per realizzare il tightlining? Il prodotto indispensabile è una matita occhi morbida e ben appuntita. In alternativa potresti utilizzare pennello sottile per poter applicare l’eyeliner. Il colore top è il nero, ma se hai le ciglia chiare potresti utilizzare il marrone. Scegli formulazioni che siano waterproof, delicati e resistenti al sudore, per garantirti un trucco che duri a lungo. Infine non dimenticarti il mascara, l’ideale per intensificare ancora di più lo sguardo. L’eyeliner invisibile è così strepitoso che ha conquistato tantissime star che non perdono occasione per sfoggiare questo trucco super naturale su Instagram. Da Jennifer Lopez a Selena Gomez, tutte ne vanno pazze!

Quali sono i segreti per un tightlining perfetto? Siediti su una sedia e tieni uno specchietto sulle ginocchia oppure sul tavolo, in basso. In questo modo troverai con facilità la zona da colorare. Solleva con un dito la palpebra, così tanto da avvicinarla al sopracciglio. Così avrai un migliore margine di manovra fra l’occhio e l’attaccatura delle ciglia. Vuoi un effetto Bamby maggiore? Ricordati di utilizzare un mascara volumizzante, dividendo alla perfezione le ciglia e intensificando il colore in poche passate di prodotto.