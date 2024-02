The Wom Beauty Bag: look romantico per San Valentino

U n beauty look intramontabile, con eyeliner e rossetto rosso, ma con un twist in più: delle gemme a forma di cuore applicate sopra lo zigomo. Scopriamolo insieme!

Avete già deciso che make up sfoggiare a San Valentino? In questa nuova puntata di The Wom Beauty Bag vi proponiamo un beauty look intramontabile, ma con un twist in più. Scopriamolo insieme!

Il make up prevede un eyeliner nero, preciso come una freccia scoccata da Cupido, un mascara avvolgente come un abbraccio, un gel sopracciglia per incorniciare lo sguardo e un blush, che colora lo sguardo come quando arrossiamo.

Non può mancare, in un makeup che parla d'amore e di passione, un rossetto rosso, appassionato come un bacio sulle labbra. Il nostro twist in più per aggiungere un tocco di originalità e fantasia? Delle gemme a forma di cuore, applicate sopra lo zigomo.

*I brand presenti nel video sono stati selezionati in autonomia editoriale

Credits

Talent: Marta Boraso

Creative producer e editor: Francesca Merlo

Regia e videomaking: Maurizio Poletti

