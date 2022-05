L e labbra tornano a conquistare e, come ovvio, non mancano i trend che ameremo e sfoggeremo per tutto l'anno. Cosa sapere prima di tutto? Che gli opposti la fanno sempre da padrone.

Si dice che gli opposti si attraggono, ma secondo noi possono anche convivere in un mondo pieno di colori. Lo dimostrano le tendenze make-up labbra 2022 che, dopo qualche stagione di silenzio per cause di forza maggiore, oggi tornano a farsi vedere e scoprire con trend, texture, finish e colori alla portata di tutti.

"Un 2022, quello dei rossetti e delle labbra, fatto di estremi e di tendenze completamente opposte" a raccontarcelo è BigLidia, make-up artist e content creator nata in Italia ma che da diversi anni vive in UK. Dal ritorno agli anni '90, a piccoli tips di make-up, insieme abbiamo provato ad affrontare quali saranno i trends to know per l'anno in corso.

Glazed lips

Lucide, glossate, luccicanti: sono queste le parole d'ordine per le labbra del nuovo anno. Un ritorno al passato che vede i gloss di tendenza dominare non solo le passerelle, ma anche il mondo dello street style. Le labbra sono naturali, con colori delicati, spesso appena accennati o moto simili alla base, ma a tutto questo si aggiunge un tocco di cristallo dato dai gloss, trasparenti o colorati, che daranno maggiore impatto al trucco labbra aggiungendo carattere.

E per chi non ama l'effetto gloss? Niente paura, anche in questo caso i finish risponderanno alle esigenze di ognuno con texture morbide, che ricorda i balm, ma che allo stesso tempo illuminano e idratano a fondo.

Gli anni '90

Sì, le labbra alla Pamela Anderson sono tornate. Non parliamo di chirurgia plastica, ma di colori e tecniche che hanno reso la bagnina di Baywatch un'icona anche per quanto riguarda il trucco labbra. Da cosa si capisce? Dai trend tanto amanti negli anni '90 che oggi diventano attuali grazie a nuove accortezze e abbinamenti indispensabili.

Proprio come le contour lips, la tecnica che prevede l'uso di una matita più scura per delineare il contorno, ci racconta Lidia, che oggi continuano a spopolare. Per il 2022, però, meno colori matte ma più finish satinata e leggermente glossati anche per quanto riguarda i rossetti in bullet. Stessa cosa vale per i look in degradé che, con l'uso di due colori diversi, arricchiscono le labbra ma senza dimenticare l'idratazione.

Flushed lips

L'effetto che ti lascia sulle labbra una fragola appena morsa: questa è l'immagine che la MUA ci riporta subito alla mente per parlare delle flushed lips trend in super voga per l'anno in corso. Smudge, sfumate, blurrate quasi in parte cancellate: difficile definire al meglio questa tendenza, ma basta uno sguardo per riportare alla mente look candidi, sussurrati e in pieno stile kawaii.

Anche qui, secondo Lidia, non può e non deve mancare mai un tocco di gloss per illuminare e riflettere la luce anche sulle labbra. Come realizzare le flushed lips? Basta un blush in crema, grande must have dell'anno, che verrà picchiettato sulle labbra con un dito in modo da lasciare un effetto appena sfumato e accennato. Questo colore, poi, potrà essere utilizzato anche per guance e trucco occhi per un look fresco e perfetto per le giornate di sole e caldo.

Bold trend

E se il 2022 è fatto di opposti, ovviamente non possono mancare le labbra piene, cariche di colore e definite nei minimi particolari. I colori che entreranno a far parte dei beauty case sono i rossi, i viola, i marroni e gli immancabili burgundy.

Imprescindibile, però, per chi vorrà provare questo trend è la precisione. "È fondamentale prendersi il giusto tempo - racconta BigLidia - e imparare che la matita labbra è la base per un look come questo. Una volta applicata al meglio, cosa da fare quando è ben appuntita e temperata, ci vorrà solo un secondo per completare il tutto con il giusto rossetto".

Basta, infatti, demonizzare la matita labbra che è, invece, un vero e proprio strumento indispensabile per ogni buon trucco labbra, insieme a un pennellino sottile e di precisione. La lip pencil è uno tool utile per delineare gli spazi che poi andranno riempiti, proprio come faresti per qualsiasi disegno. Insomma, cerca di tornare un po' indietro nel tempo.

Overlining lips

Go big or go home, questo sembra volerci comunicare la tendenza dell'overlining lips che anche per il 2022 continua a essere un vero must have. Una tecnica utile per dare più carattere alle labbra e, grazie all'effetto ottico, renderle più grandi e rimpolpate.

Una tecnica sempre più amata dai MUA delle star e delle celeb che la sfruttano, sia sui red carpet che non, per riportare l'attenzione sulle labbra e donare un effetto plumping senza l'uso di gloss ad hoc o sedute dal medico estetico.

"Attenzione a non esagerare o l'effetto fake sarà dietro l'angolo" parole di Lidia che, da fan delle plumping lips, ci ricorda che sì, uscire dai bordi è una tecnica utile e fantastica per aumentare il volume, ma farsi prendere la mano potrebbe essere decisamente controproducente.