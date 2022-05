Le prossime tendenze beauty che ci faranno impazzire arrivano dal mondo della moda e degli editorial

Curiosə di scoprire le prossime tendenze beauty? Arrivano direttamente dal fashion show Gucci Cosmogonie e dai MAC Cosmetic Trends, abbiamo selezionato per te le più interessanti da seguire

Sei curiosə di scoprire quale direzione prenderà la bellezza nei prossimi mesi? Le prossime tendenze arrivano direttamente da chi lavora nel mondo del fashion e degli editorial: abbiamo selezionato i beauty trend più interessanti proposti dai make up artist Gucci e MAC Cosmetics che danno un nuovo significato al termine "bellezza" e sono pensati per farci sentire più forti, consapevoli e autodeterminatə.

Bold Lips

Bentornato rossetto! Lo aspettavamo con trepidazione e finalmente il lipstick torna con una tendenza che esalta tutta la potenza del colore unapologetic. Formule dalla saturazione piena, vibrante, con texture sempre più confortevoli anche nel caso di tinte matte. Il rossetto diventa un nuovo accessorio, da sfoggiare come vero e proprio statement di comunicazione per affermare con forza chi vogliamo essere. I colori su cui puntare? Rosso lacca, arancio, color bacca e tutte le sfumature del burgundy.

Monochrome

O ton sur ton, come preferite chiamarlo. Il nuovo make up dallo spirito minimalista è monocromatico, il beauty look viene realizzato, vale a dire, con sfumature simili tra loro per il trucco occhi, le guance e le labbra. La tonalità da scegliere è quella che meglio si armonizza con i colori naturali, restando sempre nell'ambito delle tonalità neutre che richiamano i colori della terra. L'interpretazione monochrome per l'estate? L'effetto sunkissed ma in chiave più marcata: il nuovo look si chiama sunburnt e ricrea la pelle leggermente scottata dal sole.

Buzz cut monogram

Gli anni '90 e i primi 2000 sono una delle tendenze più forti del momento, per quanto riguarda il beauty look e in particolare tagli di capelli e acconciature. Torna infatti anche la logomania che ora si sfoggia sui capelli cortissimi. Una tendenza prettamente street che ha conquistato molte celeb.

Make up tattoo

Oggi, il make up acquista un significato che va ben oltre quello convenzionale cosmetico-decorativo. Il make up si fa elemento a sé stante e centrale nel look, un linguaggio visivo che prima di tutto comunica il nostro mondo interorie all'esterno. Un'affermazione estetica che si fa portatrice di senso e, in primo luogo, di identità.

Skinification

L'insegnamento di due anni di pandemia in cui siamo stati costretti a ritornare ai fondamentali e a ripensarli. La pelle ha così acquisito un'importanza che forse non aveva mai avuto a livello mainstream. Ed ecco nascere tra le tendenze dei micro influencer skincare-nerdy, skinfluencer, skin expert con l'hashtag #skincarelover che diventa sempre più gettonato e amato. Abbiamo capito quanto sia importante prenderci cura della nostra pelle, innanzitutto, e i prodotti cosmetici si sono fatti sempre più ibridi: prodotti di make up e haircare includono principi attivi sempre più affini al mondo della skincare. Cura delle pelle non vuol dire però ossessione: assistiamo a un recupero del concetto di pelle reale che si traduce in un effetto sheer matte per quanto riguarda il make up, e a una tendenza "steamy skin", dove le parole chiave sono dewy, juicy, insomma il rimando a una pelle iper-idratata. Il mantra è solo e soltanto uno: but first, skincare.

Metallics

L'invito è a riscoprire il piacere di giocare con il make up, esplorando la nostra voglia di sperimentare e cercare di superare i confini della nostra creatività. D'altronde le regole sono fatte per essere infrante no? E allora cerchiamo di avere il coraggio di usare il colore e le texture riflettenti per creare nuovi effetti di luce, per dare vita a un nostro personalissimo concetto di glam.

