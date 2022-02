La tendenza eyeliner sfoggiata da Chiara Ferragni è il trend da imitare, subito

M ake up occhi da copiare subito? Sicuramente quello di Chiara Ferragni, la tendenza eyeliner del momento per occhi super cool e uno sguardo da lasciare senza fiato

Quando si parla di trend da imitare il primo nome a cui si pensa è sempre il suo, Chiara Ferragni. E anche in questo caso la nota influencer non si è smentita. Come? Sfoggiando un beauty look pieno di personalità e stile. Un trucco occhi super intenso, originale e una tendenza eyeliner da cui trarre ispirazione per ricreare dei make up unici e a dir poco favolosi.

Un eyeliner grafico che ha saputo impreziosire e rendere lo sguardo di Chiara Ferragni il vero protagonista del suo look newyorkese. Riprendendo le linee del suo outfit e regalando la massima profondità e carisma ai sui azzurrissimi occhi. Che dire, una tendenza eyeliner tutta da copiare e da sfoggiare con disinvoltura nella vostra quotidianità per rendere ancora più cool ogni vostra apparizione in questo lungo inverno.

La tendenza eyeliner a tutta grafica

Imprenditrice, designer, influencer e, neanche a dirlo, testimonial di eccellenza di nuove mode e stili. Comprese quelle che riguardano il make up. L’ultima tendenza eyeliner sfoggiata da Chiara Ferragni, infatti, è il beauty look che non sapevamo di voler provare ma di cui, da oggi in poi, non potremo più fare a meno.

Un eyeliner grafico (che tanto piace alla nota influencer) e un trucco occhi semplice nei suoi colori (total black) ma di sicuro effetto. Capace di catalizzare l’attenzione sullo sguardo donandogli massima profondità e quel tocco di personalità in più che tanto ci piace.

Il trucco del momento che mette un focus particolare sugli occhi, impreziosendoli con linee curve o dritte, colorate, glitterate o, come nel caso di Chiara Ferragni, nere. Un colore semplice, classico, elegante e sofisticato, e che non annoia mai.

Ma come fare per ricreare la tendenza eyeliner dell’influencer in pochissime mosse di puro stile? Ovviamente munendosi di pazienza, precisione e di tanta voglia di rendere i vostri occhi i veri protagonisti del vostro look.

Cos’è l’eyeliner grafico

Prima di capire come ricreare la tendenza eyeliner di Chiara Ferragni anche suoi vostri occhi, è bene comprendere di cosa stiamo parlando. Ovvero cos’è l’eyeliner grafico. Nulla di complicato naturalmente.

Si tratta, infatti, di un make up occhi realizzato con l’eyeliner appunto, ma che a differenza della classica linea sulla rima superiore dell’occhio, si sviluppa tracciando linee e forme particolari sia sulla palpebra che all’esterno della stessa. Andando a disegnare motivi e grafiche sempre diverse (per forme e colori), impreziosendo gli occhi e ogni tipologia di look. Anche i più basici. E ovviamente prestando attenzione a scegliere il colore giusto!

Come imitare la tendenza eyeliner di Chiara Ferragni

Proprio come ha fatto Chiara Ferragni che ha saputo abbinare il suo make up all’outift zebrato quasi totalmente black and white (fatta eccezione per le calze), avvolgendo con due linee nere marcate i suoi occhi azzurri. E sfoggiando, di fatto, una tendenza eyeliner tutta da imitare, una double wing in grado di impreziosire e donare personalità allo sguardo in pochissime mosse e tratti di pura unicità.

Se a questo punto vi state chiedendo come imitarlo sappiate che la double wing, letteralmente "doppia ala", è un make up che si posiziona a metà tra il doppio eyeliner e il cut crease tipico degli anni ’60. Un trucco capace di donare magnetismo e profondità allo sguardo.

Come si fa

Per farlo, oltre a procuravi un eyeliner di ottima qualità, dovrete:

applicare il prodotto sulla rima superiore dell’occhio (come fate solitamente), andando poi a definire la palpebra mobile verso l'esterno, allungando la codina dell'eyeliner verso le tempie;

dell’occhio (come fate solitamente), andando poi a definire la palpebra mobile verso l'esterno, allungando la verso le tempie; una volta fatto dovrete proseguire con il secondo tratto, quello superiore, definendo la piega della palpebra e disegnando una linea più o meno marcata qualche millimetro al di sopra della piega naturale della stessa. E seguendo la forma del vostro occhio. Arrivando con l’eyeliner fino a che non si uniscono le due linee, incorniciando l’occhio.

Un make up che si può realizzare abbinandolo a una palpebra nude, come nel caso della Ferragni o che si può ulteriormente impreziosire abbinando un ombretto della nuance che più piace, colorata, brillante, ecc. Da applicare all’interno della palpebra esattamente tra le due linee tracciate.

Che dire, la tendenza eyeliner di Chiara Ferragni non è solo un trend da fare proprio e da imitare subito. Ma è anche l’occasione ideale per sfoggiare un make up versatile, che si può adattare a ogni tipologia di outfit e occasione e che, a seconda dell’umore o della voglia del momento, potete trasformare e impreziosire con colori sempre nuovi e super cool. Sfoggiando un trucco a dir poco favoloso.