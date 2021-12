D al rossetto rosso all'ombretto dorato sino ai glitter: prepara il tuo beauty case e prova con noi gli indispensabili del make up delle feste

Glamour e scintillante: è il make up delle feste. Da sfoggiare in occasione del party della Vigilia oppure per la notte di Capodanno. Fra una cena e un brindisi avere un beauty look impeccabile è fondamentale. Se fino a poco tempo fa il nude era un imperativo, ora le cose sono cambiate, complice la voglia di brillare e di festeggiare nel modo migliore il Natale e l’anno che verrà.

Il make up delle feste

Il make up delle feste brilla e non passa inosservato. I colori sono accesi e cangianti, dagli occhi alle labbra. Nessun dettaglio va trascurato: la bocca si accende con lipstick, rossetti e tinte dalle nuance forti, mentre lo sguardo torna protagonista, grazie a una base eseguita a regola d’arte e ai glitter che ti consentono di brillare da Natale sino a Capodanno. L’effetto finale è super glam e decisamente esplosivo! Perché quando si parla delle festività tutto è concesso!

Gli indispensabili per il tuo trucco delle festività

Quali sono gli indispensabili per il make up di Natale? Esistono alcuni trucchi che non puoi perderti e che dovresti provare in occasione delle riunioni di famiglia o dei party con gli amici. Puoi divertirti a cambiare il tuo beauty look a seconda delle occasioni. Punta sul rossetto rosso la sera della Vigilia, durante il Cenone con i parenti, mentre a Capodanno vestiti di glitter.

Il rossetto rosso

Immancabile protagonista del make up di Natale, il rossetto rosso è un must. Se il finish opaco è sempre elegantissimo, quello glow è una certezza. Punta su una sfumatura di red che sia vivace e vitaminica, per accendere il sorriso. Gli abbinamenti in questo caso sono innumerevoli: puoi optare per un ombretto dorato, decisamente in tema con le feste, oppure per un trucco super minimal con solamente un velo di mascara e una linea di eyeliner.

Se vuoi metterti alla prova opta per un make up labbra degradè, di gran moda in questo periodo. Ti basterà partire da una tonalità più scura di rosso, schiarendola verso il centro delle labbra. Per creare l’illusione di labbra piene e carnose aggiungi un pizzico di illuminante proprio nell’arco di cupido, picchiettando il prodotto al centro del labbro superiore. Ricordati che fra tartine e brindisi con lo spumante il tuo make up labbra natalizio verrà messo alla prova, per questo sarebbe meglio puntare su una formulazione liquida e long lasting.

L’ombretto shimmer

Quando si parla di trucco occhi a Natale l’imperativo è luccicare. Gli ombretti con il finish shimmer dunque non possono assolutamente mancare. Il colore? Sceglilo in base al tuo iride per un abbinamento a effetto.

Per occhi verdi – Punta su rosa e viola, con tanti glitter, creando magari uno smokey eyes romantico ed elegante.

Per occhi azzurri – I colori caldi sono un must, dunque potresti provare con il bronze, il pesce e l’arancio per un effetto wow!

Per occhi marroni – Le nuance giuste sono quelle che richiamano il Natale, come il verde bosco, il nocciola oppure il tortora, da usare sfumando gli ombretti fra loro, con tonalità chiare o scure.

L’oro e l’argento

Mai come a Natale è concesso di sfoggiare due tonalità molto particolari: oro e argento. L’effetto metallizzato è obbligatorio per illuminare e “aprire” lo sguardo, donando tridimensionalità e profondità. Se hai gli occhi chiari scegli un ombretto con il pigmento arancio, l’ideale per intensificare le tue iridi azzurre. Se hai gli occhi scuri invece l’ideale è giocare con il rame e il bronzo, aggiungendo un pizzico di dorato. Ricordati di completare il make up con eyeliner e mascara.

Applicazioni luminose

Il make up di Natale ci consente di osare e per accendere lo sguardo non c’è niente di meglio dei glitter. Da qualche tempo spopolano fra le influencer e sulle passerelle, applicati sugli occhi per enfatizzare ancora di più lo sguardo. Li puoi usare sulla zona della palpebra oppure sul viso per ideare delle piccole decorazioni e dei punti luce. Cos’hanno di bello? Ti consentono di giocare con il tuo beauty look e sono semplicissimi da usare.

Il make up grafico

Un po’ vintage e very chic, il make up grafico è l’ideale per il trucco delle feste. L’unica avvertenza? Devi essere brava a utilizzare l’eyeliner. Definisci la rima riga inferiore delle ciglia e sfuma quella superiore, trasformandoti in una diva anni Settanta. Puoi utilizzare l’eyeliner per giocare con lo sguardo, provando tante altre soluzioni molto chic.

Lo smokey eyes…grigio

Lo smokey eyes è un grande classico ed è l’ideale per le donne di tutte le età. La versione più elegante e di moda è quella con il grigio. Un colore che, in occasione delle feste, diventa super raffinato. Cura la sfumatura con attenzione e ricordati di completare il tutto con abbondante mascara per puntare l’attenzione sullo sguardo.