Stiletto lashes e make up naturale: il beauty look di Jenna Ortega è (di nuovo) d’ispirazione

C erchi idee nuove per un makeup da capogiro ma che metta in risalto il tuo sguardo? Il beauty look di Jenna Ortega è la fonte d'ispirazione che stavi cercando, provare per credere!

E se per assicurarsi un aspetto da favola e che conquisti al primo sguardo bastasse, appunto, puntare solo su quest’ultimo? Beh, a giudicare dal beauty look di Jenna Ortega sfoggiato in occasione del Gris Dior Vip Party, sembrerebbe proprio che questa sia la strada giusta per ottenere un look assolutamente strepitoso e con il minimo sforzo. O sarebbe meglio dire makeup.

Perché sì, il beauty look di Jenna Ortega è un inno alla naturalezza. Un’ondata di eleganza e fascino nei toni nude e all’insegna della leggerezza. Un no makeup davvero eccezionale, che punta a risaltare i colori e le peculiarità naturali del viso dell’attrice, focalizzandosi essenzialmente su un unico dettaglio, lo sguardo. E in modo particolare le ciglia ad effetto stiletto lashes. Ma andiamo con ordine e vediamo, passo dopo passo, come ricreare questo beauty look da sogno e perfetto per qualsiasi occasione.

Come detto, qui è la bellezza naturale che viene elevata ai massimi livelli, con un trucco delicatissimo e un makeup naturale davvero da capogiro. E che potete ottenere anche voi utilizzando in modo parsimonioso e mirato i prodotti giusti. Un correttore, utile a minimizzare eventuali discromie della cute, e un fondotinta, per uniformare l’incarnato e garantirgli massima omogeneità. Attenzione ovviamente a scegliere la nuance giusta e che si adatti perfettamente alla vostra carnagione. Un tocco di blush sulle gote e via, il vostro makeup è fatto.

Ma fermi tutti. Perché nel beauty look di Jenna Ortega è lo sguardo che spicca sopra ogni altra cosa. E il segreto di questo incredibile makeup sta tutto nelle ciglia nella loro versione super di tendenza a stiletto lashes. Se non ne avete ancora sentito parlare (cosa praticamente impossibile visto il successo che stanno ottenendo) sappiate che si tratta di una tecnica che punta a separare le ciglia in piccoli ciuffi. Come degli spilli appuntiti, utilizzando sapientemente il vostro mascara (parecchio) per donare allo sguardo massima enfasi e un fascino irresistibile.

Come dire, pochi dettagli ma ben calibrati e posizionati in modo “deciso”, per donarvi un beauty look alla Jenna Ortega e un aspetto da far invidia alle celeb di tutto il mondo.