Ci dimostrano due cose: che, senza trucco, le star sono proprio come noi e che non occorre il makeup per sentirsi belle e sicure di sé. Una lezione di Skin e Body Positivity, perché sotto il trucco si nascondono anche piccole imperfezioni e mostrarle sui social è il modo migliore per darci una bella lezione.

In mondo dove i commenti pieni di odio rivolti ai corpo imperfetti di Margot Robbie e Dua Lipa divengono trend topic su Twitter, abbiamo decisamente bisogno di ricordarci che la bellezza al naturale - quella senza filtri, senza trucco e senza inganni - è qualcosa da celebrare. E come farlo, se non osservando gli scatti delle star struccante, completamente al naturali? Sì, comprese le tanto temute imperfezioni. Non so tratta solo di un piccolo gesto di ribellione per ricordarci come usare social e filtri consapevolmente, ma anche di riportare alla mente cosa significa celebrare le proprie rughe, le occhiaie e persino acne e brufoli. D'altra parte, umanamente parlando, poter osservare che anche le star non sono sempre il ritratto della perfezione è un booster per l'autostima, oltre che un invito a volerci un po' più bene e incoraggiarci a mostrarci, sui social e nella vita, esattamente come siamo. La perfezione non serve perché essere belle senza trucco è incredibilmente facile, oltre a essere un'iniezione di autostima. Basta crederci!

Star senza trucco: Elodie al mare

Siamo abituati a vederla con look strepitosi, ecco perché osservarla struccata è ancora più d'impatto. Elodie, al mare e senza nemmeno un velo di makeup è ancora più bella. A colpire è anche la disinvoltura con cui si mostra senza trucco e, addirittura, in una posa poco aggraziata. Insomma, sui social si può mostrare anche la verità.

Emma Marrone e la verità della sua pelle

Lo scatto è sensuale e sincero al tempo stesso: Emma mette in primo piano la sua pelle in uno scatto da vera star senza trucco. Un'immagine che restituisce una certa sincerità, fatta di capelli spettinati e di quella che sembra essere una pelle non perfettamente liscia. Viva la normalità, insomma!

Matilda De Angelis paladina dell'Acne Positivity

Matilda De Angelis ci ha abituato a scatti mozzafiato con brufoli e acne in primo piano. Una vera e propria paladina dell'Acne Positivity, che non ha bisogno di fondotinta a correttore per esaltare la propria bellezza. La lezione da imparare è molto semplice: la nostra pelle è parte di noi e valorizzarla in ogni suo aspetto è un dovere verso la nostra unicità.

Aurora Ramazzotti e il racconto senza tabù della sua pelle

Quella che racconta Aurora Ramazzotti sui social è una vera e propria storia di odio e amore nei confronti della sua pelle. Non sempre perfetta, Aurora la mostra tanto nei giorni belli, quanto in quelli brutti. Ecco allora che brufoli e imperfezioni divengono protagonisti dei suoi scatti, quanto grana levigata e uniforme. Un vero e proprio percorso di cura, ma soprattutto di accettazione: la perfezione non esiste.

La bellezza naturale di Gigi Hadid

Se pensi che per una star bellissima come Gigi Hadid occorra poco coraggio per mostrarsi struccata, ti sbagli! Persino per una top model come lei, infatti, esporsi sui social senza un velo di makeup può rivelarsi una sfida, nonché un invito per gli haters. Un buon motivo per nascondersi dietro filtri e trucco? Ovviamente, no.

Star senza trucco: Lady Gaga al sole

Persino la regina del trasformismo e del makeup rinuncia al trucco sui social e si mostra in tutta la sua bellezza naturale. Sopracciglia con qualche pelo fuori posto, lentiggini e persino qualche piccola macchia rossa sul mento e sugli zigomi. Ti sembra di riconoscerti nella descrizione? Ecco un buon motivo per provare a rinunciare al makeup.

Cameron Diaz con le rughe in primo piano

Cameron Diaz pubblica spesso scatti senza trucco, con rughe e zampe di gallina come protagonisti. Un invito a non vergognarsi del tempo che passa, della stanchezza e delle cosiddette "imperfezioni". Anzi, perché non sorridere davanti alla fotocamera e renderle ancora più evidenti?

Celeb struccate sui social: Jennifer Lopez con il trucco colato

Essere sempre impeccabili sui social? Decisamente non è necessario. Ecco perché dovremmo seguire l'esempio di JLo e mostrarci persino nel bel mezzo della skincare, con viso leggermente unto e persino un po' di trucco colato. Una vera e propria sfida alle convenzioni, che impongono look sempre perfetti per apparire sui social. Ed essere comunque, naturalmente, bellissime.

Adele senza trucco e in forma smagliante

Si può essere a proprio agio, felici e spensierati anche senza trucco. Guarda Adele e prendi esempio. Un sorriso che non lascia dubbi e che dovrebbe esserci di ispirazioni. In fondo, cosa c'è di meglio di uno scatto spontaneo e senza fronzoli per mostrare chi siamo davvero?

Gwyneth Paltrow, le rughe e le borse sotto gli occhi

Sui social, Gwyneth Paltrow ha abbandonato il trucco già da qualche tempo. Sono sempre più numerosi, infatti, gli scatti della star senza makeup. In primo piano, oltre a qualche ruga e una costellazione di lentiggini, che rendono la bellezza dell'attrice ancora più bella e vera.