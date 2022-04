Stained lips: la tendenza labbra tinte da provare ora

L a tendenza stained lips è ormai ovunque, dai social alle passerelle di tutto il mondo. Ma in cosa consiste, come si realizza, e quali sono i prodotti giusti da provare? Scoprilo qui.

Le stained lips sono la tendenza labbra più cool di questa bella stagione. Ma cosa significa stained lips? Letteralmente, labbra macchiate. Non colore pieno di gloss e rossetti quindi, ma un sottilissimo velo impalpabile di tinta, applicata solo al centro delle labbra e sfumata verso l'esterno. Il risultato? Come dopo aver finito di mangiare una ciotola di frutti di bosco, o un ghiacciolo colorato - non a caso la tendenza è conosciuta anche come popsicle lips, labbra da ghiacciolo. Ma come si ricrea questo effetto così giocoso, fresco e decisamente perfetto per la bella stagione?

Stained lips: come si fa

Il primo passo per ricreare la tendenza stained lips è prendersi cura delle proprie labbra con un'apposita routine. Il colore delle tinte labbra infatti è talmente sottile da mettere in risalto pellicine e pelle sensibile. Per questo bisogna partire da uno scrub delicato, e da una massiccia dose di idratazione.

A questo punto, se le tue labbra sono già molto pigmentate, potrai scegliere di neutralizzarne il colore tamponando uno strato sottilissimo di fondotinta. Questo renderà il risultato finale molto più d'effetto. Per le amanti dei look super naturali invece, via libera a labbra nude e ben idratate.

Adesso arriva il bello: scegli un colore che ricordi le sfumature naturali della frutta rossa di stagione, o te tinte sgargianti del tuo ghiacciolo preferito. Può essere un classico rossetto, o una tinta liquida: l'importante è che il finish sia opaco. Prelevane un po' sul dito anulare, ed inizia a tamponarlo solo al centro delle labbra. Poi, sfumalo verso l'esterno con l'aiuto delle dita, o con un pennello sintetico da sfumatura. Ricorda: non trascinare il colore uniformemente, ma tampona pressandolo.

Et voilà! La sfumatura graduale delle tue stained lips ricorderà una macchia di colore. L'effetto sarà super fresco, sbarazzino e decisamente sexy. Pronta a scoprire i prodotti giusti per ricreare il trend?

Tendenza stained lips: i prodotti giusti per ricrearla! 1/7 Pure Beauty Aqua Lip Stain di Astra ha una formula fresca e ricca di attivi vegetali, che garantisce un risultato kiss-proof, a lunghissima tenuta senza creare spessore. Con questa tinta, le labbra appaiono come tatuate di colore, a effetto zero materia: si fonde immediatamente con le labbra, depositando un velo di freschezza colorata simile a inchiostro impercettibile. 2/7 KVD Beauty Everlasting Liquid Lipstick ha una formula cremosa che scivola sulle labbra come un gloss, dal finish matte, costituita da agenti idratanti naturali tra cui vitamina E e semi di girasole. Questo rossetto liquido ad alta tenuta e ultra pigmentato, ha un finish morbido e un comfort leggero per un’applicazione ultra-fluida. 3/7 Fenty Beauty Stunna Lip Paint unisce colore ultra intenso ed eccezionale tenuta. A renderlo unico poi il finish matte e uno speciale applicatore ad alta precisione. 4/7 Il Waterdrop Lip Color di Trend IT up by DM ha un applicatore a goccia d'acqua che permette di stendere la formulazione in modo particolarmente preciso sulle labbra. L'olio di avocado nutriente e lo ialuronico proteggono le labbra dall'inaridimento e donano un finish vellutato. 5/7 Il rossetto Liquid Matte di Huda Beauty a lunga tenuta è ora disponibile in una versione migliorata con una nuova formula vegana e una gamma ampliata di tonalità, adatte a tutte le carnagioni (e tutte le occasioni!). 6/7 Il Rossetto Liquido Creamy Lip Stain di Sephora Collection è ultra-matte, comodo da indossare, e offre una copertura completa a lunga durata con effetto no-transfer. 7/7 MatteLast Liquid Lip di Pixi presenta una tenuta particolarmente lunga senza seccare le labbra grazie all'olio di rosa canina. L'applicatore Pixi Petal, unico nel suo genere, garantisce un utilizzo preciso e omogeneo. PREV NEXT