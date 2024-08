SPF e make up: proteggersi dal sole senza rinunciare al trucco

L 'SPF e il make up possono funzionare insieme sia come base per il trucco, che per ritocchi durante la giornata.

Proteggere la pelle dai danni del sole è essenziale tutto l'anno, ma in estate, quando il sole è più forte e la nostra esposizione è maggiore, è fondamentale prestare particolare attenzione. Non solo per evitare antiestetiche scottature, ma anche per prevenire danni a lungo termine, come l’invecchiamento precoce e le macchie solari. Per questo motivo, gli esperti consigliano di riapplicare i solari ogni due ore, specialmente in casi di eccessiva sudorazione, che può inibire i filtri solari. Pronta a scoprire come utilizzare l' SPF e make up insieme per una protezione efficace e un aspetto sempre glam?

Soluzioni personalizzate e multitasking

Oggi, gli SPF sono sempre più personalizzati e multitasking. I progressi nel mondo beauty hanno portato alla creazione di texture adatte a ogni tipo di pelle, dalle più secche alle più grasse, nonché formulazioni ibride che combinano ingredienti skincare con fattori di protezione solare, che non solo proteggono dai dannosi raggi UVA e UVB, ma offrono anche benefici aggiuntivi grazie alla presenza di attivi come la vitamina C, l’acido ialuronico e la niacinamide.

L’acido ascorbico, per esempio, agisce come un potente antiossidante, contrastando i radicali liberi, l'acido ialuronico idrata in profondità la pelle, mentre la niacinamide ne migliora la texture, rendendola più uniforme e luminosa.

SPF e make up: come fare quando si è fuori casa

Ma cosa fare quando si è fuori casa e già truccate? Rimuovere il make up, riapplicare la protezione solare e successivamente truccarsi di nuovo , è decisamente poco pratico. Fortunatamente, esistono soluzioni che permettono di conciliare la fotoprotezione dai raggi solari con la praticità.

Scegli prodotti con SPF per il tuo make up

Il primo consiglio è di utilizzare prodotti make up con SPF integrato, come primer, BB cream e ciprie con fattori di protezione solare. Questi cosmetici permettono di mantenere un trucco impeccabile con un semplice ritocco, senza dover aggiungere ulteriori strati di crema solare.

Per chi non vuole rinunciare a una base make up perfetta anche al mare o in piscina, esistono i “fondotinta solari”. Questi prodotti offrono un fattore di protezione 30 o 50 e contengono un leggero pigmento colorato in grado di sublimare l'incarnato, garantendo al contempo protezione dai danni UVA e UVB.

SPF in Spray per rinfrescare il trucco

Quando si è in giro, il migliore alleato da avere in borsa è sicuramente una protezione solare in spray, soprattutto se ha un getto ben micronizzato. Queste formulazioni di SPF sono leggere e invisibili, permettendo di vaporizzarle sul viso proprio come si farebbe con il fixing spray. L'applicazione è semplice e veloce: basta una spruzzata per assicurarsi una protezione uniforme senza intaccare il trucco. Oltre a offrire una protezione dai danni del sole, questi spray regalano anche una piacevole sensazione di freschezza, ideale per combattere il caldo estivo. Inoltre, sono pratici da usare ovunque, sia in città che in vacanza, e rappresentano una soluzione perfetta per chi desidera mantenere la propria pelle protetta e idratata senza sforzo.

Le Rub - All day sunscreen

Crema solare minerale per il viso con SPF 30, acido Ialuronico, olio di Mandorle, estratto di Fermento d’Uva e note di Arancia, nutriente e protettiva, adatta a tutti i tipi di pelle.

Charlotte Tilbury Invisible UV - Flawless poreless primer

Un primer ultraleggero, scientificamente sviluppato, con SPF 50 e un finish satinato. È ricco di acido ialuronico idratante, e agisce come protezione invisibile contro l'inquinamento, i raggi UV e UVB.

E.l.f. Suntouchable! All Set for Sun SPF 30

Spray fissante trasparente con una formula impalpabile che dona la protezione SPF 45 ad ampio spettro senza effetto fantasma su tutti i toni di pelle. Infuso con estratto di anguria e olio di semi di cactus, lo spray nebulizzato si asciuga rapidamente e può essere riapplicato facilmente per rinfrescare a lungo il look e proteggere dal sole tutto il giorno

ISDIN - FOTOPROTECTOR Fusion Water MAGIC Medium SPF50

La fotoprotezione viso per uso quotidiano che uniforma l’incarnato e svolge un’azione antiossidante, proteggendo e idratando la pelle. Apporta una colorazione naturale che dissimula le imperfezioni e uniforma l’incarnato senza irritare gli occhi.

Ultraviolette - Daydream screen tinted veil

La crema colorata Daydream Screen SPF50 offre una coprenza uniforme e modulabile che infonde un colorito naturale e radioso alla pelle. Con una protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB, Daydream Screen SPF 50 contiene inoltre pentivitina per idratare la pelle.

Rituals - Sun protection milky spray

Una lozione idratante spray con FP 30 che non lascia macchie bianche sulla pelle, si assorbe rapidamente e non appiccica. Il corpo è protetto dai danni dei raggi UVA e UVB e la tua pelle è nutrita con una sola applicazione, grazie all’Hydra-Boost Complex. Questo esclusivo complesso idratante contiene squalano, aloe vera e alghe, noti per contribuire a lenire la pelle disidratata e a ripristinarne l’elasticità.

Uriage - Eau Thermale Water Cream Tinted Compact SPF30

Crema compatta colorata che protegge la pelle dai raggi UV, illumina l’incarnato e idrata in profondità grazie al complesso idratante. La sua texture “seconda pelle” lascia un effetto naturale senza nessun effetto maschera. La giusta combinazione fra SPF e make up per quando si è fuori casa tutto il giorno.

Chanel - CC Cream

Nata dall'incontro fra l'expertise della Ricerca CHANEL e la creatività dello Studio Maquillage, la crema dalla doppia C unisce i benefici di un trattamento completo e la perfezione di un risultato make up a lunga tenuta. Una crema perfezionatrice del colorito con 5 superpoteri: uniforma, idrata, corregge, protegge e sublima la luminosità della pelle, giorno dopo giorno.