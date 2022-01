L o smokey eyes dei Mäneskin al Saturday Night Live è la tendenza super rock per il make up da copiare immediatamente

Lo smokey eyes dei Mäneskin al Saturday Night Live è il trend rock da imitare subito. Per sentirsi delle star ed esaltare lo sguardo al massimo. Sabato 22 gennaio la band guidata da Damiano David è stata ospite del celebre programma statunitense registrando, ancora una volta, un enorme successo.

Il successo al SNL

I Mäneskin si sono esibiti al Saturday Night Live sulle note di Beggin e I Wanna Be Your Slave. Dopo la vittoria a Sanremo e all’Eurovision Song Contest, il gruppo romano non si è più fermato, stregando non solo l’Italia, ma tutto il mondo. Gli ultimi mesi sono stati ricchi i trionfi e soddisfazioni, con tantissimi riconoscimenti prestigiosi. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria hanno regalato al pubblico due performance spettacoli, ma soprattutto un look super rock.

Un beauty look super rock

Completi glitterati e dettagli piumati, i Mäneskin hanno dimostrato, nuovamente, di saper dettare legge in fatto di moda. I loro look glam rock hanno conquistato il pubblico americano, grazie anche allo smokey eyes scelto dal gruppo. Black per Damiano David e con qualche sfumatura di colore per gli altri.

Le due esibizioni al SNL sono state decisamente pazzesche, confermando il talento, la grinta e il carisma dei quattro ragazzi romani. D’altronde insieme sono una vera e propria bomba! In attesa di scoprire il loro beauty look in occasione del Coachella (dove incontreranno Harry Styles, Billie EIlish e Kanye West) non ci resta che ammirare (e copiare) il loro smokey eyes.

Passione smokey eyes

Lo smokey eyes è senza dubbio fra le grandi tendenze trucco del 2022. Sfumature, leggere o marcate, che rendono lo sguardo più sensuale e profondo. Questa tecnica di make up viene realizzata sfumando una matita con la mina morbida oppure con le polveri grigio antracite. Il finish, come si può notare nel caso dei Mäneskin, ricorda molto gli anni Novanta. L’ideale è realizzarlo in versione opaca, abbinandolo a un make up nude e super essenziale. Il risultato è chic e sofisticato.

Il gruppo romano non ha mai nascosto una passione per lo smokey eyes. In particolare Damiano David qualche tempo fa era stato ospite su Instagram di Nikkie Tutorials. La famosa beauty influencer aveva intervistato l’artista romano, realizzando con lui uno smokey eyes super luminoso e glam rock. Un trucco perfetto per illuminare lo sguardo, con sfumature glitterate e notturne, completato da uno stencil a forma di drago per decorare lo zigomo.

L’alternativa con glitter e colori fluo

Glitter e colori fluo sono l’alternativa al classico smokey eyes black. Una scelta molto apprezzata da Victoria dei Mäneskin, che spesso punta su questo make up. Si crea così sulle palpebre un mix di tonalità colorate e luminose, optando per blu, verde, rosa oppure giallo. Il tocco in più? L’eyeliner, da combinare con le polveri multicolor, e una cascata di glitter, sugli zigomi o nel contorno occhi.

Come realizzarlo

Voglia di copiare lo smokey eyes dei Mäneskin? Non è così difficile! Bastano un po’ di manualità e qualche consiglio per raggiungere un risultato rock glam davvero strepitoso!

Si parte dal primer

Il make up inizia con la base trucco per l’occhio. Il primo step è l’illuminante, da applicare con accortezza, picchiettandolo con i polpastrelli. Parti dall’arcata sopracciliare, arrivando sino alla parte inferiore dell’occhio.

Sfuma la matita

Applica la matita, partendo prima dall’angolo interno dell’occhio e seguendo con attenzione l’attaccatura delle ciglia. Ricordati: non serve che la linea sia precisa perché andrà sfumata. L’importante? Scegliere un prodotto con texture matte e morbida.

Applica l’ombretto

Ora aggiungi l’ombretto, ovviamente dello stesso colore della matita. Per spalmarlo usa il pennello a goccia, sfumando a regola d’arte e ricoprendo tutta la palpebra.

Abbina un altro ombretto

Il segreto per uno smokey eyes perfetto? L’uso del doppio ombretto che consente di regalare tridimensionalità. In questo modo eviterai lo spiacevole effetto “occhio pesto”.

Non dimenticare le rime dell’occhio

Il tuo trucco non è ancora finito!! Completa applicando una matita sia sulla rima inferiore che su quella superiore dell’occhio. Non dimenticare anche la linea esterna inferiore, restando lungo l’attaccatura delle ciglia. Per evitare sbavature passa sul tratto della matita un po’ di ombretto.

Crea un punto luce

Per evitare che il make up risulti appiattito crea un punto luce. Applica un ombretto luminoso e chiaro, meglio se cremoso, nell’angolo interno dell’occhio. Per un effetto “wow” puoi puntare anche su un finish metallico, spalmando la polvere al centro della palpebra.

Completa con il mascara

Termina il tuo smokey eyes con abbondante mascara nero, da applicare sia sulle ciglia superiori che inferiori. Per dare maggiore intensità allo sguardo potresti provare anche le ciglia finte oppure optare per uno dei trattamenti più in voga del momento: la laminazione delle ciglia. Il risultato, in ogni caso, sarà uno sguardo irresistibile! Proprio come quello dei Mäneskin.