Sì, Deva Cassel è l’esempio perfetto di come l’eyeliner sia un’arma di bellezza potentissima

V oglia di stupire con un solo prodotto makeup? L'eyeliner è il numero uno assoluto e Deva Cassel ce lo dimostra in mille versioni diverse tutte da copiare

Che lo sguardo sia una delle armi di seduzione più potenti in assoluto è una di quelle cose che ognuno di noi dovrebbe sapere alla perfezione. Se poi ci si aiuta con uno dei prodotti makeup più gettonati come l’eyeliner l’effetto non può che essere assicurato. E la splendida modella Deva Cassel ce lo dimostra con una carrellata fotografica sul suo profilo Instagram davvero da togliere il fiato.

Una serie di scatti in versione black&white che, oltre a donarle un fascino d’altri tempi e un aspetto retrò che incanta al primo sguardo, mettono in mostra l’intensità dei suoi occhi. E questo anche grazie all’uso sapiente e mirato dell’eyeliner, protagonista assoluto del makeup di Deva Cassel e dei sui beauty look da copiare all’istante.

Una serie di proposte una più bella dell’altra. E che, di volta in volta, mettono in mostra un lato di Deva sempre nuovo e capace di valorizzarne personalità e bellezza. Un makeup romantico e carico di dolcezza, in cui l’eyeliner è utilizzato sulla rima superiore in modo finissimo e sulla rima inferiore, impreziosendo lo sguardo con una bella passata di mascara volumizzante. Da applicare sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori, ma solo nella parte centrale. E sfumando una leggera passata di ombretto nero a modi smokey eyes, ma unicamente nella parte esterna della palpebra.

Oppure optando per un bold eyeliner che copre interamente la palpebra mobile e che arriva poco sotto le sopracciglia, donando alla sguardo di Deva Cassel un magnetismo e una carica di seduzione davvero unica. E fino ad arrivare a un cat eyeliner anch’esso in versione bold, che riempie in modo pieno la rima superiore dell’occhio, dalla sua parte più interna, fino alla tipica aletta allungata di questa tipologia di makeup.

Per uno sguardo che ammalia e incanta al primo sbattere di ciglia. Come dire, un solo prodotto per mille risultati e beauty look diversi, da provare e realizzare a seconda del vostro mood della giornata e che, in ogni caso, saprà come mettere in risalto i vostri lineamenti e la vostra bellezza naturale.