Uno sguardo da incanto: prova il luxe eyeliner per brillare

S guardo che incanta e dal fascino magnetico e profondo? Prova il luxe eyeliner, per donare massima intensità ai tuoi occhi e al tuo look

In estate si sa, la voglia di farsi notare e di brillare diventa quasi una vera missione per tante di noi. E quale modo migliore di farlo se non quello di puntare sullo sguardo? In modo semplice, elegante, di grande impatto e, perché no, che faccia brillare gli occhi. Come? Per esempio provando ad impreziosirlo con il luxe eyeliner. Una tecnica make up intensa, di carattere e che ti farà notare al primo sbattere di ciglia.

Il motivo? In una sola parola: intensità. Perché il luxe eyeliner è in grado di donare massima profondità allo sguardo, rendendolo il vero protagonista del tuo beauty look. Contornando interamente l’occhio seguendo perfettamente l’attaccatura delle ciglia. Sia nella loro parte superiore che inferiore. Garantendoti uno sguardo accattivante e dall’effetto wow assicurato.

Un make semplice e che, nonostante le apparenze, è piuttosto facile da realizzare. Basta avere mano ferma e tanta voglia di stupire. E ovviamente i prodotti giusti e di ottima qualità. Se hai tutto, quindi, non ti resta che sfoderare le tua abilità da make up artist e disegnare il contorno delle tue ciglia in modo netto e preciso. E il tuo luxe eyeliner è fatto.

E per impreziosire ancora di più il tuo make up e il tuo beauty look? Beh, quello che devi fare è solo dare spazio alla creatività. Per esempio lasciando il classico colore nero dell’eyeliner per provare dei prodotti shine, brillanti, leggermente glitterati. Applicandoli come faresti normalmente con il tuo eyeliner nero ma con un effetto super limonoso, da vera diva.

Blu, oro, argento, verde, ecc. Insomma i colori tra cui scegliere per uno sguardo da lasciare senza fiato sono davvero tantissimi, purché scintillanti e in versione luxe eyeliner. L’unico trend make up in grado di impreziosire i tuoi occhi con solo una passata di trucco. Ma con un effetto assolutamente strepitoso. Per farti brillare durante le tue notte estive e regalarti uno sguardo da incanto che farà breccia nel cuore di chiunque lo incroci.