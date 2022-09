Sguardo extra magnetico: con il double wing eyeliner Giorgia Soleri è carisma puro

S guardo da vera queen? Ecco come ricreare il double wing eyeliner di Giorgia Soleri in poche semplici mosse di pura bellezza

Sempre in prima linea in favore delle donne, influencer, modella e poetessa (di recente è uscito il suo primo libro di poesie). Che dire, Giorgia Soleri è davvero un mix esplosivo di talenti e di successi. Ma è anche una vera icona di bellezza e di trend tutti da copiare. Come il suo perfetto e magnetico make up occhi sfoggiato sulla passerella della Mostra del Cinema di Venezia e sul suo profilo Instagram solo poche ore fa. Un double wing eyeliner super cool, che le dona un’aria seducente e carismatica davvero unica. E come direbbero i suoi fedelissimi follower, da vera “queen”.

Un beauty look semplicissimo da realizzare ma dall’effetto wow assicurato. Che definisce lo sguardo con un mix di linee sottili ma decise. Perfette per valorizzare gli occhi e il volto intero. E per donare un’aria accattivante e stilosa a chiunque lo provi. Ma come si può creare, quindi, questo double wing eyeliner (o anche detto a doppia ala) in stile Giorgia Soleri?

Per prima cosa è necessario munirsi dei giusti strumenti di lavoro. Che in questo caso si tratta semplicemente di un eyeliner, nero e opaco. Dopo aver realizzato una base trucco occhi a regola d’arte (applicando un primer che farà durare di più il tuo make up) non ti resta che procedere con la creazione della tua doppia ala di eyeliner. Come? Tracciando una prima linea che segue la rima superiore dell’occhio, avendo cura di terminarla con una piccola ala allungata verso l’esterno dello stesso. E restando perfettamente aderente al disegno naturale del tuo occhio.

A questo punto dovrai ritornare con il tuo eyeliner sulla rima superiore, ripassandola e alzandoti di pochi millimetri. Creando due diverse linee, parallele e nette. E arricchendo il tutto con una passata di mascara a volumizzare le ciglia. Donando allo sguardo uno stile magnetico, deciso e super femminile.

Pochi semplici passaggi per un double wing eyeliner di sicuro effetto. Che ben si abbina a un make up nude super naturale e a una leggera passata di rossetto anch’esso nei toni nude o pesca. Permettendo allo sguardo di essere l’unico e vero protagonista del tuo beauty look e dando spazio alla tua personalità da diva e da vera regina di bellezza.