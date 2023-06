I l trucco dell'estate? Sarà il double winged eyeliner! Parola di Camihawke che ci svela un make up favoloso!

Il double winged eyeliner è tornato di moda e a svelarcelo è Camihawke. L’influencer, al secolo Camilla Boniardi, non ha mai nascosto la sua passione per il make up e la voglia di sperimentare nuovi trend.

Il trucco grafico d’altronde è un must per la stagione calda e ci accompagnerà per tutta l’estate sia nella versione black che in quella colorata in stile Euphoria. Deciso, sensuale e perfetto per definire lo sguardo, il double winged eyeliner ha conquistato moltissime star. I suoi punti di forza? Permette di giocare con colori e forme, disegnando grafismi sulla palpebra e sfruttando il magico potere di eyeliner e ombretti.

Il risultato? Uno sguardo wow e un trucco occhi di carattere che non passa di certo inosservato. Non a caso a renderlo celebre sono state le dive più famose e ammirate, da Gina Lollobrigida a Sophia Loren, sino a Marilyn Monroe che non usciva mai di casa senza il suo double winged eyeliner.

Camihawke sceglie il trend in versione colorata, con eyeliner black nella zona superiore dell’occhio e marrone in quella inferiore. Un make up occhi abbinato a labbra nude, blush biscotto e soap brows. Negli scatti pubblicati su Instagram dalla content creator scopriamo tutto il potere del double wiged liner. Un trucco perfetto per aprire otticamente lo sguardo, grazie a due linee ben definite.

Come realizzarlo? La manualità è essenziale dunque non ti scoraggiare se inizialmente non verrà perfetto. Piuttosto prova a correggere i piccoli errori con un cotton fioc imbevuto di struccante: ti aiuterà a perfezionare le linee ed evitare sbavature. La linea può partire dalla zona interna dell’occhio, arrivando all’esterno, oppure dalla metà della palpebra se cerchi un’alternativa più moderna. L’imperativo? I tratti devono essere identici, puliti e precisi su entrambi i lati. È inoltre fondamentale che le due linee non si incontrino mai.

Il segreto per un double wiged liner sta senza dubbio nella scelta dei prodotti, soprattutto se sei alle prime armi e vorresti realizzare un beauty look come quello di Camihawke. In questo caso scegli un pennarello, perfetto e pratico per tracciare le linee sull’occhio. L’eyeliner a pennellino invece richiede più tecnica: il consiglio è di iniziare a utilizzarlo quando ti sentirai più sicura. Per il resto prova a sperimentare e a sfruttare al massimo i vantaggi del double wiged liner, optado per colori accesi, glitter, ma anche accostamenti inediti e nuance di tendenza.