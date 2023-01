Semplice ma incantevole: il beauty look di Camihawke sul red carpet è da imitare

S emplice, essenziale, naturale. In due parole, assolutamente perfetto. Il beauty look di Camihawke è da copiare subito ed ecco come farlo nel modo corretto

Semplicità e bellezza. Un binomio che durerà per sempre e che con il beauty look di Camihawke, sfoggiato a Los Angeles in occasione dell’uscita del film “Shotgun Wedding”, si è mostrato ai suoi massimi livelli.

Che la nota influencer italiana sia la paladina dei makeup nude e che puntano alla semplicità e alla naturalezza è piuttosto chiaro. Basta dare un’occhiata ai post sul suo profilo Instagram per farsene un’idea. Ma questa volta il beauty look di Camihawke è davvero eccezionale e vale la pena di capirne ogni segreto per poterlo replicare nella vita di tutti i giorni.

Un makeup che è un tripudio di freschezza, semplice ma dai tratti romantici. Per un total look che incanta al primo sguardo. Ed è proprio lo sguardo uno dei punti di forza del beauty look di Camihawke, sfoggiando un makeup occhi assolutamente irresistibile. Ma andiamo per gradi.

Per prima cosa, infatti, e per poter ottenere una base viso come quella di Camihawke, è importante uniformare l’incarnato con fondotinta e correttore. E finendo il tutto con una leggera passata di blush sulle gote. Un passaggio essenziale per donare al viso un bel colorito e una ventata di luminosità unica.

A questo punto si può passare agli occhi e copiare il beauty look di Camihawke in ogni singolo dettaglio. Dopo aver pettinato per bene le sopracciglia, rendendole regolari e piene, dovrete utilizzare un ombretto nei colori del pesca o della terra ma leggerissima, passandolo sulla palpebra e sfumandolo fino all’inizio delle sopracciglia stesse. Poi, una passata di mascara volumizzante e, se si vuole, una punta leggera di eyeliner, andando a creare una linea sottile sulla rima superiore degli occhi. Un makeup semplice ma di sicuro effetto.

Per finire, anche le labbra vogliono la loro parte e nel beauty look di Camihawke il rossetto è rigorosamente opaco e nei toni mattone. Nuance che riprendono le sfumature sul viso donate dal blush e quelle dell’ombretto. Per un total beauty look caldo, delicato ma dal grande fascino.

Un makeup che punta sui dettagli, senza appesantire il viso ma donando estrema eleganza alla bella e talentuosa Camihawke e a chiunque vorrà provare a replicare questo beauty look essenziale e super chic.